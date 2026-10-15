La agrupación Pluralidad Soberana reunió a vecinos, comerciantes y dirigentes para analizar la coyuntura nacional con el politólogo Luis Tonelli.

Con un auditorio lleno se realizó el miércoles 14 de octubre un nuevo encuentro de análisis y debate político en Quilmes.

La cita fue en el restaurante Ponce, con una importante convocatoria que reunió a vecinos, comerciantes, profesionales y referentes políticos de la ciudad y la región.

El plato fuerte de la jornada fue la exposición del analista político Luis Tonelli, quien analizó los principales escenarios políticos, económicos e institucionales que atraviesa la Argentina y abrió el intercambio con los presentes sobre los desafíos que se vienen.

Desde la organización destacaron que el encuentro se enmarca en la continuidad de actividades que Pluralidad Soberana viene desarrollando en Quilmes con el objetivo de fortalecer vínculos con la comunidad y promover espacios plurales de participación.

Con trayectoria en la vida política y social local, la agrupación sigue ampliando su agenda de debates sobre la agenda pública nacional y el rol de Quilmes en ese contexto.