“Consolidación Argentina”, el espacio político que promueve la candidatura de Dante Gebel, abrió su primer local partidario en Donato Alvarez y Calle 839 de San Francisco Solano y sus dirigentes locales anunciaron que -antes de fin de año- se sumarán otros dos más en el distrito.

En un numeroso acto que contó con la presencia de los dirigentes nacionales y provinciales, los seguidores de Gebel pudieron escuchar la palabra de los principales dirigentes del sector que se está conformando en la totalidad de las provincias argentinas y ya cuenta con armados locales en 17 distritos del conurbano bonaerense.

Estuvieron presentes Juan Pablo Brey y Marcelo Bonomo de la Mesa Nacional. Pedro Villareal -creador de la Liga de Clubes Infantiles- y entre los referentes locales Marcelo Bautista, la ex jefa del PAMI Quilmes, Alejandra Vega, el concejal mandato cumplido ,Walter Fernández, el ex delegado de La Florida, Carlos Ozuna y varios compañeros históricos de Solano que también acompañaron la inauguración .

Durante el acto Juan Pablo Brey contó un intercambio de mensajes que tuvo días pasados con Dante Gebel, quien le señaló “Dios mandó a Noel a construir el Arca antes que llueva, y después llovió, pero primero estuvo el arca. Y muchos dijeron: ¿Para qué?. Pero después vino lo que todos sabemos. Ustedes están construyendo el arca" - les dijo a los militantes- ustedes empezaron. Acá comienza la historia verdadera, trabajando para construir este espacio que trabaja para unir a los argentinos en medio de este clima de violencia institucional y desunión que vivimos todos los días”.

Brey agregó “Muchas veces escuchamos que nos preguntan quien nos financia, quien nos sostiene. Han dicho que nos paga la CIA, que nos paga el Mosad. Pero esto que vemos acá es la muestra de quien nos financia, de como estamos creciendo poco a poco. Es el mérito de ustedes, que militan a diario por este proyecto”