El director Marcos Carnevale encabeza el rodaje de “Corazón delator”, una película protagonizada por Benjamín Vicuña y Julieta Díaz que entrelaza una historia de amor con la lucha de una comunidad organizada para evitar la demolición de sus viviendas. El escenario elegido es el histórico barrio Las Colonias, en Remedios de Escalada (Lanús), un conjunto de valor patrimonial que data de 1908, donde la identidad ferroviaria, la arquitectura británica y el sentido de pertenencia resisten la presión inmobiliaria.

Nacido en 1908 para dar respuesta a las necesidades habitacionales de los trabajadores de los talleres ferroviarios de Barracas al Sud (actual Avellaneda), el barrio cobró vida cuando la compañía británica Ferrocarril del Sud adquirió los terrenos e impulsó un trazado urbano destinado a la construcción de viviendas. El proyecto fue desarrollado por los arquitectos británicos de la compañía, Walter Bassett Smith y Paul Bell Chambers, quienes buscaron reproducir la estética y la funcionalidad de una villa inglesa en el sur del Gran Buenos Aires.

Recorrer Las Colonias hoy es ingresar en una postal de marcada influencia británica. Sus viviendas se destacan por los bloques de ladrillo a la vista, los techos a dos aguas, las chimeneas y los fondos parquizados. La experiencia peatonal invita a descubrir antiguas galerías, ventanas de grandes dimensiones, puertas altas, extensas veredas calcáreas y la sombra de sus árboles centenarios.

Aunque el conjunto conserva una marcada armonía en sus estilos, construcciones y colores, sus diseñadores asignaron mayor espacio, más ambientes y detalles de categoría a las viviendas destinadas a los empleados de mayor rango. De este modo, las unidades se dividieron en tres categorías: primera, segunda y tercera clase, según la posición laboral de sus habitantes.

El ferrocarril modeló cada aspecto de la vida social y urbana de la zona. En sus orígenes, la estación de Remedios de Escalada estuvo vinculada exclusivamente al traslado de los trabajadores hacia los talleres ferroviarios donde desempeñaban sus tareas.

El emblemático puente peatonal es una estructura de época que conecta el entramado residencial con el predio ferroviario y constituye un hito de la geografía de Las Colonias. En aquellos años, un grupo de trabajadores ferroviarios fundó el Club Atlético Talleres, una institución que continúa siendo un referente deportivo y social de Remedios de Escalada.

Declarado Patrimonio Histórico Provincial, el barrio conserva su memoria gracias al trabajo de preservación de la comunidad y del municipio. Ese legado también se refleja en la transformación de espacios emblemáticos, como los antiguos talleres ferroviarios, que hoy albergan el campus central de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), y en la actividad del Ferroclub. A su vez, la Escuela Técnica N.º 6, conocida popularmente como “Medio Caño” por su singular estructura, continúa formando técnicos a través de convenios vinculados al ámbito ferroviario.

En Corazón delator, la elección de Las Colonias permite que sus calles y construcciones no sean un simple decorado, sino un reflejo de los vínculos humanos, el orgullo obrero y la defensa del hogar.

Miriam Benítez, estudiante de la Licenciatura en Periodismo en UNDAV