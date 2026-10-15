Música en vivo, juegos y buena comida se reúnen para brindar la mejor experiencia porteña. Además, la nueva misión de la NASA llega al Planetario, suben obras a los escenarios porteños y llega la gran feria del mate.

Sábado de música y nuevas experiencias

DJs y bandas en vivo, juegos, foodtrucks con opciones dulces y saladas y shows itinerantes se combinan en Experiencia BA, una propuesta para jóvenes que reúne lo mejor del arte y el entretenimiento en la Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2301). Se hará el sábado, de 16 a 22. (Se suspende por lluvia).

La NASA aterriza en el Planetario

Este domingo a las 18, el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) recibirá al científico e ingeniero Lucas Paganini, argentino con trayectoria en la NASA, en un encuentro de ciencia. Será una oportunidad para conocer la nueva misión de la NASA que permitirá investigar algunos de los grandes interrogantes del universo, desde la materia y la energía oscura hasta la búsqueda de nuevos exoplanetas.

Llega la gran feria del mate

Grandes yerbateras, emprendimientos familiares, cooperativas, pequeñas empresas, especialistas y consumidores se congregarán en La Rural (Av. Sarmiento 2704) en la Expo Matear, un encuentro para celebrar la gran infusión argentina. Habrá degustaciones, charlas y se presentarán nuevos productos, además de una variada oferta gastronómica inspirada en el universo del mate. Se hará el sábado y el domingo, de 12 a 20.

Teatro y humor para repensar la IA

_La casa de Monkey Island_ sube al escenario de la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). Aborda la historia de un grupo de científicos contratados para crear la campaña de lanzamiento de una carne artificial revolucionaria. Aislados en una casa inteligente en una isla desierta, se debaten sobre los límites éticos de la tecnología. Hay funciones los sábados de octubre. Las localidades se sacan en Entradas BA.

Los grandes intérpretes van al Teatro Colón

En el marco del ciclo Grandes Intérpretes del Teatro Colón (Cerrito 628), El barítono alemán Matthias Goerne cantará el _Winterreise_, de Franz Schubert, acompañado por el pianista Anton Mejias. Será este sábado a las 17. Las localidades están disponibles en www.teatrocolon.org.ar

Humor español en el Teatro Sarmiento

Llega a Buenos Aires _Los que hablan_, la exitosa pieza escrita y dirigida por Pablo Rosal que explora la fragilidad de la comunicación humana a través de Malena Alterio y Luis Bermejo, integrantes del colectivo español Teatro del Barrio. Habrá tres únicas funciones, del viernes al domingo, en el Teatro Sarmiento (Av. Sarmiento 2715). Las entradas están disponibles en complejoteatral.gob.ar

Tecweek: cuenta regresiva para la semana de la tecnología

Durante doce días, la Ciudad se transformará en el centro de innovación y desarrollo de la región con Tecweek, el evento de nuevas tecnologías con más de 20 actividades principales y cientos de oradores. La programación incluye conferencias, hackatones, competencias, experiencias inmersivas y espacios de networking. Se hará del 20 al 31 de octubre en distintos puntos de Buenos Aires. Más info en tecweek.com.ar

Toda la programación se puede consultar en linda.gob.ar la plataforma para encontrar todas las propuestas de la Ciudad.