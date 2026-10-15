El Municipio de Quilmes informa que este jueves y con la presencia de la intendenta interina, Eva Mieri, se llevó adelante un taller de Manipulación Segura de Alimentos, en el Instituto Inmaculada Concepción, ubicado en Sarmiento esquina Alem, y destinado a cerca de 400 estudiantes de todo el nivel secundario.

“Compartimos la mañana junto a 400 estudiantes de Quilmes que participaron del taller para aprender a prevenir enfermedades y cuidar su salud con la higiene y la correcta conservación de los alimentos. Acompañamos esta iniciativa de la Dirección de Bromatología, que recorre las instituciones educativas del distrito para acercar información y herramientas a nuestros chicos y chicas. Llevar estos talleres a las escuelas es fundamental, porque lo que se aprende en este lugar también llega a las casas, se comparte en las familias y se pone en práctica. Gracias a la comunidad educativa del Inmaculada por recibirnos y sumarse a esta propuesta”, señaló Eva, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Julián Bellido y su par de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

La propuesta busca promover hábitos saludables de higiene y prevención, brindando a las y los estudiantes herramientas para la manipulación adecuada de los alimentos, el cuidado de la inocuidad alimentaria y la prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). A su vez, forma parte del programa integral de capacitaciones impulsado por la Dirección de Bromatología en distintas instituciones del distrito, orientado a fortalecer la educación alimentaria y el cuidado de la salud comunitaria desde edades tempranas.

El taller estuvo a cargo del director general de Control Ambiental, Alejandro Licen, y también participaron de la jornada la subsecretaria de Control Ambiental, Iris Bejarano; entre otros funcionarios, además de directivos, docentes y alumnos del Instituto Inmaculada Concepción.