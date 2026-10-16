El Puerto Dock Sud fue elegido para el cierre de la Diplomatura en Logística de la Escuela Federal de Desarrollo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La propuesta reunió a participantes de distintas provincias, con responsabilidades y experiencias en ámbitos tan diversos como la actividad portuaria, la infraestructura, la vialidad, el transporte, la logística y la industria.

"Agradecemos al CFI por haber elegido Dock Sud para esta instancia de cierre y por promover espacios de formación que conectan distintas experiencias y miradas sobre el desarrollo. Un país tan diverso como el nuestro necesita que sus experiencias se encuentren, dialoguen y se enriquezcan mutuamente", valoraron las autoridades del Consorcio del Puerto de Dock Sud.

Durante la jornada, los participantes tambien pudieron conocer el puerto, su funcionamiento y su importancia dentro del sistema logístico y productivo, además de recorrer las instalaciones de la terminal Exolgan.