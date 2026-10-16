Lanús Gobierno realizará nuevas ediciones de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús” durante este sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 15 a 19, en el Centro Cultural Leonardo Favio (Av. 25 de Mayo N° 131, Lanús Oeste) y en la Plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este).

Durante las mismas, las y los lanusenses podrán recorrer los diversos stands con artesanías, productos de elaboración propia y amplias propuestas gastronómicas a precios populares. También se armarán puestos de indumentaria, bijouterie y otros artículos confeccionados por los emprendedores y las emprendedoras de la ciudad.

Esta iniciativa tiene como objetivo acompañar y fortalecer el trabajo de productoras y productores de Lanús que forman parte del Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Este sistema nuclea a personas, unidades productivas individuales y colectivas, emprendimientos, cooperativas de trabajo, mutuales y distintos proyectos asociativos. Quienes deseen formar parte pueden completar sus datos en el sitio web oficial www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.