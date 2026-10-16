Este jueves, el Concejo Deliberante de Lanús llevó a cabo la 3.ª Sesión Especial (23.ª Reunión) del Período Legislativo 2026/2027, un encuentro enfocado en reconocer la historia, la identidad y las celebraciones religiosas de la comunidad.

Durante la jornada, el cuerpo legislativo aprobó la declaración de interés legislativo por el 25.º aniversario de la Diócesis de Avellaneda-Lanús, junto con la conmemoración de la Fiesta Patronal de Santa Teresa de Jesús, patrona del distrito, celebrada cada 15 de octubre. Esta iniciativa busca destacar la inmensa labor pastoral, social y solidaria que la Diócesis ha desarrollado durante este cuarto de siglo, así como el profundo valor que la festividad patronal tiene para los fieles locales como espacio de encuentro y fe.

Uno de los momentos más emotivos de la sesión estuvo a cargo del obispo diocesano, monseñor Marcelo Julián “Maxi” Margni, quien descubrió un cuadro en homenaje al Papa Francisco. La obra quedará exhibida de manera permanente en el Salón de los Pasos Perdidos “Intendente Manuel Quindimil” del recinto. Este tributo tiene como propósito mantener vivo el legado del pontífice argentino y su mensaje enfocado en la solidaridad, la fraternidad y el compromiso inquebrantable con los sectores más vulnerables.

Con estas declaraciones, el Concejo Deliberante reafirma su compromiso de visibilizar a las instituciones y tradiciones que forjan la identidad lanusense, poniendo en valor el trabajo comunitario y fortaleciendo los lazos entre los vecinos y vecinas de la ciudad.

Participaron de la jornada, por parte del Municipio de Lanús, la secretaria de Educación, Cultura y Deportes Natalia Gradaschi; el subsecretario de Deportes Gonzalo Díaz; y el director de Culto Lucas Vázquez; entre otras autoridades locales y de la comunidad religiosa.

Por último, y luego de la finalización de la Sesión Especial, se realizó una mención en el recinto en defensa de la Educación Pública y la soberanía de las tierras de nuestro país, en el marco de la 5° Marcha Federal Universitaria y la defensa de la Ley de Tierras, que se llevará en el día de la fecha en la puerta del Congreso de la Nación.