Por primera vez, La Esquinita de Hagan Lío se viste de fiesta peronista. El próximo 17 de octubre a las 21 horas llega la Pocho Fest, una noche para celebrar el Día de la Lealtad con música, arte y militancia.

Bajo el lema "La Lealtad ¡también se baila!", el Centro Cultural Hagan Lío (Av. Mitre y Castelli, Quilmes) propone una jornada con múltiples atractivos.

La grilla incluye artistas y bandas en vivo que se irán anunciando en los próximos días, con el gran cierre a cargo de Mamá Chumbi.

Además, la noche tendrá un circuito de arte corporal con FLASH TATTOO a cargo de @facurojas_tattoo y perforaciones con @nare.piercer.

Como en cada fiesta popular, no faltará la barra popular con precios accesibles y una feria de emprendedores con indumentaria y productos de la economía popular.

Desde la organización invitan a la celebración en La Esquinita, combinando la mística del 17 de octubre con una impronta joven, cultural y festiva.

La cita es el viernes 17 de octubre, a partir de las 21 horas, en Av. Mitre y Castelli, Quilmes.