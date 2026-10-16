La Municipalidad de Berazategui, a través de la Dirección de Áridos (Secretaría de Obras Públicas), continúa con las tareas de limpieza integral en los barrios del distrito.

Durante la semana del 1° al 8 de octubre, se desplegaron camiones, maquinaria vial y equipamiento especializado para intervenir en espacios públicos. Los trabajos incluyeron la recolección de residuos y la erradicación de basurales clandestinos, con el objetivo de mejorar la higiene urbana de la ciudad.

Jueves 1/10: Villa España, Barrio San Martín, El Porvenir, 3 de Mayo, Centro Sudeste, Centro Noreste, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Provincias Unidas, El Ombú y Barrio El Vidrio.

Viernes 2/10: Barrio Gral. Belgrano, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Provincias Unidas, Centro Noreste, El Ombú, Barrio El Vidrio, El Sol, Centro Sudoeste, Pueblo Nuevo, Villa Olivero y Asunción.

Sábado 3/10: El Sol, Centro Sudoeste, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Provincias Unidas, Centro Noreste, El Ombú, Barrio El Vidrio, Pueblo Nuevo, Asunción, Villa Olivero y 3 de Mayo.

Lunes 5/10: Pueblo Nuevo, El Sol, Centro Sudoeste, 3 de Mayo, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Provincias Unidas, Centro Noreste, El Ombú, Barrio El Vidrio, Berazategui Norte, Los Troncos, Alberdi y Centro Sudeste.

Martes 6/10: Plátanos, Villa Matilde, El Sol, Centro Sudoeste, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Provincias Unidas, Centro Noreste, El Ombú, Barrio El Vidrio, El Progreso, Comandante Ramos y Pueblo Nuevo.

Miércoles 7/10: 9 de Julio, 12 de Octubre, El Progreso, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Provincias Unidas, Centro Noreste, El Ombú, Barrio El Vidrio y Comandante Ramos.

Jueves 8/10: barrio 3 de Junio, Las Manzanas, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Provincias Unidas, Centro Noreste, El Ombú, Barrio El Vidrio, 12 de Octubre, El Sol, Centro Sudoeste, El Progreso y 9 de Julio.

Desde el Municipio de Berazategui se recuerda la importancia de colaborar con la limpieza de la ciudad, depositando la basura domiciliaria -correctamente embolsada- en los cestos ubicados frente a cada vivienda, de domingo a viernes (los sábados no).

En tanto, los residuos voluminosos -como ramas, escombros, muebles, chatarra y aparatos electrónicos- pueden acercarse al Centro Municipal de Gestión Sustentable, ubicado en avenida Padre Mugica (33) y 162. Este espacio los recibe de manera gratuita, de lunes a viernes de 6.00 a 17.00; y los sábados de 6.00 a 13.00.

Por otra parte, es importante recordar que arrojar residuos en la vía pública, formar basurales a cielo abierto o incumplir las normas sanitarias y urbanas vigentes, son infracciones que pueden ser sancionadas con multas de hasta un millón de pesos. Ante estas situaciones, los vecinos y vecinas pueden realizar denuncias al Centro de Operaciones Municipal (COM), llamando al 0800-999-2525/0247, todos los días durante las 24 horas.