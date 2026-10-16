Lanús Gobierno informa que el lunes 19 de octubre, a partir de las 9 y hasta agotar cupos, se otorgará una nueva tanda de turnos presenciales para efectuar castraciones gratuitas de perros y gatos en el Quirófano Móvil del Parque Municipal General San Martín, situado en Coronel Sayos N°2302, en Valentín Alsina.

Las y los ciudadanos que quieran realizar reservas para las prácticas sanitarias deberán presentarse con su DNI para certificar domicilio en la ciudad, aunque no será requisito asistir con sus animales de compañía al momento de pedir el turno. Las intervenciones se llevarán adelante del martes 20 al viernes 23 de octubre.

Las mascotas tendrán que presentar las siguientes condiciones físicas: peso en gatos y gatas desde dos kilos, y en perros y perras de cuatro a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses hasta los ocho años y gatos y perros desde los ocho meses hasta los ocho años; animales en celo, 15 días posteriores a la finalización; hembras embarazadas, sólo durante los primeros 30 días de gestación; y postparto, dos meses después de la parición. En todos los casos será evaluado por profesionales.

Asimismo, se aplicarán vacunas antirrábicas por demanda espontánea de lunes a viernes, de 9 a 12. Cabe recordar que la jornada se suspenderá en caso de lluvia.