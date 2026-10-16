A través del programa “Obras de la Comunidad”, se realizan nuevas obras de veredas en distintos puntos de Lomas de Zamora. Los trabajos forman parte de un plan integral destinado a mejorar la accesibilidad peatonal, recuperar espacios deteriorados y favorecer la circulación cotidiana de los vecinos.

El programa contempla en esta etapa la construcción de 9.600 metros cuadrados de veredas de hormigón cepillado en diferentes localidades del Distrito. Las tareas permiten mejorar las condiciones de tránsito peatonal y poner en valor los entornos de instituciones educativas, centros de salud y otros espacios de uso comunitario.

Tras la finalización de las intervenciones que se encontraban en marcha en otros sectores, durante la última semana comenzaron nuevos frentes de trabajo en San José y Fiorito, dando continuidad al plan de renovación de veredas en los barrios.

Por un lado, en San José se está llevando adelante un plan sobre el Parque Caaguazú que se ejecutará a lo largo de cuatro sectores y que contempla en total más de 1300 metros cuadrados de nuevas veredas en hormigón.

La primera etapa se desarrolló sobre Caaguazú entre Baltasar y Las Casuarinas y abarcó las inmediaciones del Jardín Nº 14. Mientras que el segundo frente se desarrolla en el Centro Cultural San José, entre Las Casuarinas y Anchoris. El tercer sector se ejecuta entre La Madreselva y El Tala, y el último tramo será entre la avenida Eva Perón y El Cardenal.

En tanto, otro de los nuevos frentes de obra recientemente iniciados se está llevando a cabo en Fiorito sobre Recondo y la Autopista Presidente Perón, y contempla 400 metros cuadrados de nuevas veredas en hormigón en las inmediaciones del Centro Cultural Fiorito y el Destacamento de Bomberos de Cuartel IX.

Al mismo tiempo, también en Fiorito se finalizaron recientemente las veredas que se estaban construyendo en la Unidad Académica Villa Urbana, ubicada sobre las calles Figueredo y Gabriel Miró, donde se completaron 500 metros cuadrados de hormigón.

De este modo, se generaron mejores condiciones de acceso y circulación para quienes concurren al Jardín de Infantes Nº 934, la Escuela Primaria Nº 90, la Escuela Secundaria Nº 22 y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 103.

A su vez, ya se finalizaron los otros dos proyectos que se encontraban en ejecución. En Albertina, las cuadrillas concluyeron las obras sobre Virgen de Itatí, que abarcaron más de 2.000 metros cuadrados de nuevas veredas en el tramo comprendido entre Homero y Carriego.

Por otro lado, en Lamadrid, se completó un programa de más de 1.500 metros cuadrados de nuevas veredas en hormigón distribuidas a lo largo de siete cuadras, desde Newton hasta Tavano, e incluyó además la renovación integral del frente del CIS Lamadrid, ubicado en la esquina de Bustos.

A través de estas obras, el Gobierno de la Comunidad continúa impulsando mejoras en la infraestructura urbana, con el objetivo de facilitar la circulación peatonal y recuperar espacios públicos en las distintas localidades. La construcción y puesta en valor de las veredas contribuye a mejorar la accesibilidad y las condiciones de desplazamiento de los vecinos, fortaleciendo el uso y disfrute de los espacios cotidianos.