“Quiero compartir esta alegría porque ustedes saben que desde el primer día de la elección de Mayra Mendoza, decidimos empezar la idea de ir del oeste hacia el centro. Por aquellos barrios que siempre fueron los olvidados. El pavimento no es simplemente echar un poquito de cemento y ya está, significa dignidad para los vecinos y vecinas cuando salimos a llevar a los pibes a la escuela, a laburar, que pueda pasar el camión de recolección de residuos, que entre la ambulancia y el patrullero”, sostuvo Eva, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

La Jefa comunal interina resaltó: “Sabrán que el presidente de la Nación, Javier Milei, tomó la decisión política de terminar con la obra pública. Sin embargo, nosotras creemos todo lo contrario. Para él, la obra pública es un gasto, pero para nosotras es una inversión y dignidad para la vida de todas las familias, sobre todo de nuestra ciudad. Por eso, la convicción que tenemos es valorar el esfuerzo que hacen los vecinos de Quilmes pagando las tasas, porque eso vuelve a la comunidad en obras como lo que vamos a desarrollar en este querido barrio”.

Y subrayó: “Trabajar, trabajar y trabajar hasta que todos los barrios de nuestra ciudad tengan las mismas condiciones y las mismas oportunidades. Y al fin y al cabo seguimos trabajando para que ellos, los más chiquitos, tengan una mejor calidad de vida que la que tuvimos nosotros 10, 20, 30 o hasta 40 años atrás. En ese camino vamos a seguir. Quiero que sepan que cuentan con nosotras, con Mayra, conmigo y con todo este maravilloso equipo, que queremos seguir trabajando de la mano con nuestra querida comunidad, para hacer de Quilmes un mejor lugar”.

El proyecto, que se iniciará en pocos días, contempla la pavimentación de 15 cuadras en hormigón, junto con obras de desagües pluviales. También incluye la rehabilitación de un puente de hormigón y la reconstrucción de una bocacalle que presentan deterioro. En el puente se incorporará iluminación, se repararán los elementos dañados y se colocarán defensas metálicas, mejorando las condiciones de seguridad para peatones y vehículos.

La intervención permitirá mejorar la circulación y la integración con el barrio Los Eucaliptus, facilitando los desplazamientos cotidianos de los vecinos y vecinas y el acceso de servicios esenciales, como ambulancias y recolección de residuos. Asimismo, la pavimentación y las obras hidráulicas contribuirán a reducir el estancamiento de agua y mejorar las condiciones sanitarias y de escurrimiento del sector.

La obra estipula la utilización de hormigón simple H-30 de 15 centímetros de espesor, sobre una base de hormigón pobre H-13 de 12 centímetros, con cordones integrales y tratamiento de juntas. Además, se harán los desagües pluviales, con construcción de sumideros con reja, cámaras de inspección y cañerías de distintos diámetros, con desembocadura al arroyo Las Piedras en la calle 855. Se prevé también la construcción de al menos un desagüe pluvial por frente intervenido y la reconstrucción de los existentes que resulten afectados; la reconstrucción de veredas y pavimentos afectados por las tareas, así como reparación o reemplazo de elementos del sistema pluvial que presenten deterioro.

En este contexto, las y los vecinos mostraron su satisfacción por las tareas, como la presidenta de la Sociedad de Fomento El Sol, Florencia González, que dijo: “Después de tantos llegó el asfalto. Estamos totalmente agradecidos por la obra y súper contentos, muy felices”. A su vez, Claudia Jiménez contó: “Siempre me gustó Mayra y la apoyé. Le digo gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Esto lo venimos esperando hace muchos años y es una alegría”. Y Carlos Nicolás de la Rosa señaló: “Con el asfalto van a poder entrar las ambulancias, los bomberos, la policía. Siempre fuimos postergados y vapuleados por la política porque venían, prometían y no cumplían. Pero estamos contentos de que el asfalto llegue al barrio”.

Estuvieron también presentes en la actividad el director del CGPC de San Francisco Solano, José Luis Contreras; su par de Base Operativa de Solano, Matías Cejas; el concejal Ramón Arce; la secretaria de la Sociedad de Fomento El Sol, Valeria Garay y demás miembros de la Comisión Directiva, y vecinas y vecinos del barrio.