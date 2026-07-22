Movimientos sociales englobadas en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y organizaciones piqueteras cortaron el Puente Pueyrredon y distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Protesta que se realiza a nivel nacional, es en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo, anunciado por el Gobierno nacional, donde más 930 mil personas de los sectores más vulnerables se quedan sin un salario.

"Esa plata que le sacan a los humildes es plata que va a dejar de girar en los circuitos comerciales de cercanía. Por ende, no solo es un golpe al bolsillo de los trabajadores, sino que es un golpe terrible para las economías locales y barriales, como verdulerías, kioscos y almacenes”, eplicaron.

La medida forma parte de un extenso cronograma de lucha que desembocará en una “Marcha Federal” que finalizará frente a la Casa Rosada y un paro general, junto a la CGT.

La Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), concentra a casi dos millones de personas que forman parte de la mano de obra informal que se dedican a changas, trabajos domésticos, acompañamiento de personas mayores, agricultores, cartoneros, entre otras actividades.

En declaraciones, Fabio González dirigente del Movimiento Evita, miembro de la UTEP dijo “Si no hay salario para los más humildes no va a haber paz social para ningún gobierno".