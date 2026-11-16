Luego de estar internado varios días por una hemorragia pulmonar, falleció el ex funcionario radical Víctor Edgardo Ojeda.

Ojeda, de 61 años, tuvo una extensa trayectoria en el radicalismo quilmeño. Fue Secretario de Gobierno durante la gestión de Fernando Geronés (1999-2003) y uno de los firmantes de la Alianza, y posteriormente se desempeñó como Director del Cementerio de Ezpeleta durante la gestión de Martiniano Molina.

Ocupando también un cargo partidario en la UCR Bonaerense, siendo presidente del congreso provincial de la JR.

En los últimos días se encontraba internado en el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría.

Sus restos serán velados en la Cochería Rufino Pastor, Hipólito Yrigoyen 180, Quilmes:

• Lunes 16: de 18:00 a 22:00 hs

• Martes 17: de 08:00 a 09:15 hs

El sepelio será el martes 17 a las 10:00 hs en el Cementerio de Ezpeleta.

Desde este medio queremos desearle a sus seres queridos nuestras más sinceras condolencias.