Con una destacada convocatoria y la sala colmada, se realizó en la Cámara de Comercio e Industria de Bernal la presentación oficial de las cuatro finalistas quilmeñas del Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2026, organizado por Mujeres Empresarias de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (MEFEBA).

El acto de apertura estuvo a cargo de la secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Quilmes, Lic. María Eva Stolzing, y de Sandra Torres, presidenta de Mujeres Líderes en Acción, entidad organizadora del encuentro y responsable de impulsar las cuatro candidaturas.

La jornada, desarrollada en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Bernal, ubicada en Belgrano 337, reunió a representantes de los sectores empresarial, profesional, académico, social e institucional, en una convocatoria que puso de manifiesto el acompañamiento de la comunidad al liderazgo y al desarrollo de las mujeres de Quilmes.

Durante su intervención, Eva Stolzing felicitó a las cuatro finalistas y expresó su apoyo y acompañamiento a esta instancia de reconocimiento, en una jornada dedicada a destacar el trabajo, la iniciativa y la participación de las mujeres en el desarrollo económico y productivo local.



Por su parte, Sandra Torres destacó la importancia de generar oportunidades para que las trayectorias de mujeres de nuestra ciudad puedan alcanzar reconocimiento provincial, al tiempo que puso en valor el trabajo conjunto entre empresas, profesionales, instituciones y organizaciones de la comunidad.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la presentación de las cuatro representantes postuladas por Mujeres Líderes en Acción, quienes fueron seleccionadas como finalistas provinciales en sus respectivas categorías.

Gloria Teresa Teme – Siembras y Cultivos S.A.

Finalista en Responsabilidad Social Empresaria.

Su candidatura destaca la importancia de una gestión empresarial comprometida con la comunidad y el valor de integrar el desarrollo económico con la responsabilidad social.

Nadia Muzyca – Estudio Nadia Muzyca.

Finalista en Liderazgo Empresarial.

Con una trayectoria vinculada al mundo de la danza, representa la capacidad de desarrollar y conducir un proyecto que une vocación, formación artística y gestión empresarial.

Mariela Grasso – Flores Avenida.

Finalista en Comercio Local.

Su postulación reconoce el esfuerzo y la trayectoria de quienes impulsan y sostienen la actividad comercial, contribuyendo al movimiento económico y a la identidad de nuestras ciudades.

Lic. Marina Villalba – PsicoMaktub.

Finalista en Nuevo Emprendimiento.

Su candidatura pone en valor la iniciativa emprendedora y el desarrollo de nuevos proyectos profesionales, reflejando la diversidad de actividades que integran el entramado económico y social de la región.

Las cuatro protagonistas tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias y dar a conocer los proyectos que las llevaron a alcanzar esta instancia provincial.

El Premio Mujer Empresaria Bonaerense, organizado por MEFEBA, celebra su undécima edición y tiene como finalidad reconocer y visibilizar el aporte de las mujeres al desarrollo económico, productivo y social de la provincia de Buenos Aires.

En esta edición se recibieron más de 120 postulaciones, de las cuales fueron seleccionadas 88 finalistas provenientes de 36 ciudades bonaerenses.

La gala provincial se realizará el miércoles 25 de noviembre, a las 14 horas, en Tango Porteño, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se darán a conocer las ganadoras de cada categoría.

La presencia de cuatro finalistas postuladas por Mujeres Líderes en Acción representa una oportunidad para proyectar el talento quilmeño hacia uno de los principales espacios de reconocimiento al liderazgo empresarial femenino de la provincia.

Durante su mensaje institucional, Sandra Torres invitó a reflexionar sobre las historias que existen detrás de cada empresa, comercio, profesión o emprendimiento.

«Caminamos por una calle y vemos un comercio, conocemos una empresa o escuchamos hablar de un emprendimiento. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en la persona que está detrás, en cómo comenzó, en las dificultades que atravesó y en todo lo que aprendió para llegar hasta donde está. Vemos el resultado, pero no siempre vemos el camino», expresó.

La presidenta de Mujeres Líderes en Acción remarcó que el reconocimiento provincial permite dar visibilidad a trayectorias construidas a lo largo del tiempo, muchas veces lejos de los grandes escenarios.

«A veces pensamos que las historias extraordinarias suceden lejos. Pero una historia extraordinaria puede estar sucediendo a pocas cuadras de nuestra casa y todavía no nos dimos cuenta», señaló.

Mujeres Líderes en Acción es una organización que reúne a empresarias, industriales, profesionales, emprendedoras y referentes de distintos ámbitos, promoviendo el liderazgo, la formación, la articulación institucional y el compromiso con la comunidad.

La entidad está adherida a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y participa del entramado de Mujeres Empresarias de FEBA (MEFEBA), lo que permite ampliar los vínculos con mujeres y organizaciones empresariales de distintas ciudades bonaerenses.

A través de la articulación con espacios nacionales, como Mujeres CAME, y de iniciativas de cooperación empresarial internacional vinculadas con CEMS, Convergencia Empresarial de Mujeres, estas redes contribuyen a generar nuevas posibilidades de intercambio y vinculación.

La organización desarrolla, además, iniciativas de formación, encuentros interdisciplinarios, actividades culturales y acciones de responsabilidad social, fortaleciendo los vínculos entre el sector empresarial y las instituciones de la comunidad.

La presentación oficial contó con la presencia de autoridades y representantes de numerosas entidades profesionales, educativas, sociales y comunitarias.

Entre las instituciones presentes se encontraron el Círculo Médico de Quilmes; la Fundación Paliaminos; el Voluntariado Oncológico Independiente (VOI); el Colegio de Kinesiólogos, Delegación Regional 2; el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de Sociología e Historia; el Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires; el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (CoTOBA); la Escuela de Formación Nacional en Danza (EFNED); la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal; el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires; el Colegio de Farmacéuticos; el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito XII; el Consejo Directivo del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires, Regional La Plata; y los Bomberos Voluntarios de Quilmes.

Asimismo, se destacó la presencia de Natalia Messina, presidenta de los Bomberos Voluntarios de Bernal y vicepresidenta del Colegio de Abogados de Quilmes, quien se convirtió en la primera mujer en presidir la institución bomberil bernalense en sus 112 años de historia.

Su participación aportó un significado especial a una jornada dedicada a reconocer la presencia de las mujeres en espacios de liderazgo y conducción institucional.

La diversidad de instituciones presentes reflejó la importancia de fortalecer el diálogo y la cooperación entre el sector productivo, los colegios profesionales, las entidades educativas, las organizaciones sociales y los organismos públicos.

La presentación de las cuatro finalistas constituyó una instancia de reconocimiento público a mujeres que, desde diferentes actividades, contribuyen al desarrollo económico y social de Quilmes.

El encuentro permitió visibilizar sus trayectorias y reafirmar la importancia de las redes empresariales como espacios capaces de conectar conocimientos, experiencias y oportunidades.

De cara a la gala provincial del próximo 25 de noviembre, las cuatro representantes quilmeñas continuarán transitando una experiencia que proyecta sus historias más allá de nuestra ciudad.

En el cierre de su mensaje, Sandra Torres, presidenta de Mujeres Líderes en Acción, dejó una reflexión dirigida tanto a las finalistas como a los empresarios, profesionales, emprendedores y representantes institucionales presentes:

«No importa cuánto hayamos recorrido. No importa cuántas veces hayamos tenido que empezar de nuevo. No importa cuántos desafíos tengamos por delante. Nuestra historia todavía se está escribiendo. Y quizás… el capítulo más extraordinario esté por comenzar».

Con esa mirada hacia el futuro, Mujeres Líderes en Acción, bajo la presidencia de Sandra Torres, reafirmó su compromiso de continuar impulsando oportunidades, fortaleciendo vínculos y acompañando a mujeres cuyas historias de trabajo, liderazgo y compromiso merecen trascender las fronteras de Quilmes