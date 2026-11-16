El Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui presentó oficialmente el proyecto del nuevo Camping que llevará el nombre del histórico intendente y que estará ubicado en El Pato.

En el documento titulado "Una Mirada a este Nuevo Proyecto", firmado por el Secretario General Gabriel D. Carril Campusano y la Comisión Directiva del S.T.M.B., se detalla que el predio fue concebido como un Espacio Multidisciplinario para el goce de los afiliados al gremio y sus invitados.

El proyecto, de poco más de 2 hectáreas, está dividido en dos grandes sectores:

1. Sector Deportivo: Contará con 2 canchas de fútbol 7 (masculino y femenino) y 2 canchas de paddle con sector de apoyo propio. Tendrá vestuarios para damas y caballeros, baño para personas con capacidades diferentes, apoyo médico para urgencias, acceso para ambulancias y gradas para los aficionados.

2. Sector de Piletas: Tendrá 3 espejos de agua para el disfrute de la familia municipal y los niños, delimitados con cercos, con vestuarios propios y servicio de enfermería.

Ambas áreas se complementan con un espacio arbolado con parrillas y mesas al aire libre y un Quincho Abierto para uso durante todo el año.

Además, el predio contará con un Restorán para 180 personas sentadas, que funcionará como apoyo a las actividades y para eventos específicos. El quincho y el restorán se unificarán a través de una cocina completa y sanitarios propios.

En el sector central se proyecta una pequeña rotonda con cuatro mástiles para las banderas Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, del Municipio y del Sindicato. El cantero que divide la rotonda separará la zona de acceso de ambulancias y eventual Plaza de Homenajes del patio del restorán.

Completan las instalaciones una cabina de control de acceso, estacionamiento para motos y bicicletas, sector de administración y control del complejo y estacionamiento para personas con capacidades diferentes, autoridades e invitados especiales.

Desde el gremio destacaron que el trabajo de diseño se desarrolló entre las autoridades del Sindicato, profesionales de cada área y el Equipo Proyectual, y que se está haciendo posible "con la ayuda de las autoridades municipales, con el aporte de los afiliados, con apoyo de los amigos del gremio y nuestra Comisión Directiva, que ha tomado a este proyecto como una reivindicación más para sus afiliados".

El proyecto está pensado en etapas de construcción que permitirán ir usando, también en etapas, los terrenos cedidos por el Municipio.

"Hoy ponemos en marcha este proyecto", cierra el documento.