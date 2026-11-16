El Municipio de Quilmes informa que fueron seleccionados 13 proyectos ambientales impulsados por jóvenes del distrito de entre 15 y 24 años, en el marco del Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, una iniciativa internacional que promueve la participación de las juventudes en el desarrollo de soluciones concretas frente a los desafíos ambientales y climáticos de sus comunidades.

Los proyectos recibirán financiamiento y acompañamiento técnico para su ejecución en el territorio, con iniciativas vinculadas al reciclaje, la economía circular, la forestación, la biodiversidad, la prevención de inundaciones y la educación ambiental, entre otras temáticas.

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, destacó: "Es una enorme alegría que 13 proyectos pensados por nuestros jóvenes puedan convertirse en realidad. Detrás de cada propuesta hay compromiso, creatividad y ganas de mejorar el lugar donde viven. Desde el Municipio, siguiendo el camino que nos marca Mayra Mendoza, creemos en un Estado que acompañe esas iniciativas y genere oportunidades para que las juventudes sean protagonistas de la transformación de sus barrios".

Por su parte, el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio, señaló: "Lo más importante de este programa es que las ideas surgieron de los propios jóvenes, que conocen sus barrios y saben qué cosas necesitan mejorar. Durante estos meses nos encontramos, escuchamos sus propuestas y los acompañamos para que pudieran desarrollarlas. Hoy, 13 de esos proyectos van a contar con los recursos y la asistencia técnica necesarios para llevarse adelante. Es una experiencia muy valiosa que también nos permite seguir fortaleciendo las políticas ambientales de Quilmes".

UNA INICIATIVA INTERNACIONAL CON PARTICIPACIÓN DE QUILMES

El Fondo de Juventud y Acción Climática es un programa de Bloomberg Philanthropies que brinda recursos económicos y asistencia técnica para que jóvenes de entre 15 y 24 años puedan diseñar y ejecutar proyectos de acción climática en sus propias comunidades.

Quilmes fue seleccionada entre 300 ciudades de todo el mundo para formar parte de esta iniciativa, que busca fortalecer el protagonismo juvenil en las políticas ambientales locales y promover soluciones con impacto concreto en el territorio.

En el distrito, el programa es impulsado por el Municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de Ambiente y GIRSU, y contempla financiamiento mediante aportes de entre 1 millón y 7,5 millones de pesos por proyecto, además de acompañamiento técnico durante su desarrollo.

La selección representa el paso de la formulación de las propuestas a su implementación efectiva. Los 13 equipos podrán acceder a los recursos necesarios para llevar adelante sus iniciativas, que deberán ejecutarse hasta el 13 de marzo de 2027.

UN PROCESO DE ENCUENTROS, PARTICIPACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

La convocatoria se inició en agosto, con la presentación oficial del programa en la Casa de las Culturas de Quilmes, y continuó con distintas instancias de participación y trabajo conjunto.

Durante este proceso se realizaron tres encuentros territoriales en los que participaron jóvenes de escuelas secundarias y técnicas, universidades, cooperativas, organizaciones barriales y bomberos voluntarios.

Las actividades incluyeron jornadas de trabajo en el Parque Ambiental y Escuela de Jardinería de Quilmes y en el Vivero Municipal Yolanda Ortiz, donde los participantes pudieron intercambiar experiencias, identificar problemáticas ambientales y avanzar en el diseño de sus propuestas.

Además, se desarrollaron mentorías presenciales y virtuales para acompañar la elaboración de los proyectos, brindar asesoramiento técnico y facilitar la presentación de la documentación correspondiente.

Como resultado de este trabajo, se presentaron 29 proyectos ambientales, de los cuales finalmente fueron seleccionados 13 para recibir financiamiento y comenzar su implementación.

LOS 13 PROYECTOS SELECCIONADOS

1. Ecopatio: sembrando futuro en Villa Itatí. Impulsado por la Cooperativa de Cartoneros de Villa Itatí y el Centro Sociocomunitario E. Mignogna. Propone desarrollar huertas verticales, producir plantines y promover la educación ambiental comunitaria.

2. Recooperándonos. De la Cooperativa Innovación Ambiental y Social, del barrio Arrieta de Ezpeleta. Busca fortalecer la separación de residuos en origen e incorporar herramientas innovadoras para el reciclaje.

3. Dos árboles por cuadra. Del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 65 y la Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 64, de San Francisco Solano. Contempla la forestación urbana con 50 ejemplares de especies nativas y acciones de concientización comunitaria.

4. Red de alerta temprana "Arroyo Seguro". De la Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano. Consiste en la instalación de una estación meteorológica comunitaria y un sistema de alerta temprana ante crecidas.

5. No más inundaciones. De la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica Nº 8, de Bernal Oeste. Propone construir una vereda de hormigón poroso, incorporar una isla de absorción y realizar tareas de forestación con especies nativas.

6. Oasis Climático: espacio de pensamiento, biodiversidad y aula agroecológica urbana. Del Centro de Estudiantes y la Asociación Cooperadora de la Escuela Secundaria Nº 14. Incluye intervenciones de urbanismo táctico, un aula de ecología urbana, un jardín vertical y producción de bioinsumos.

7. Del desecho al uso: una segunda vida para las bolsas. De la Escuela de Educación Especial Nº 504 "Felipe Taraborrelli", de San Francisco Solano. Busca transformar bolsas plásticas mediante termofusión para elaborar productos de marroquinería, promoviendo la inclusión sociolaboral.

8. Eco-Huerta "Sembrando el futuro". De la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Media Nº 6, de Bernal Oeste. Contempla un invernadero escolar, una huerta hidropónica, compostaje y talleres de elaboración de conservas.

9. Cáscaras que transforman: laboratorio experimental. De la Asociación Civil La Fábrica de Gervasio. Propone producir bioplásticos y biomateriales a partir de residuos orgánicos y desarrollar una instalación artística.

10. Corredor Verde Los Kilmes. Del Club Leo Los Kilmes y el Club de Leones Quilmes La Florida. Consiste en la creación de un corredor verde de 21 cuadras, con cuatro nodos de biodiversidad, especies nativas y espacios para polinizadores.

11. Laboratorio de Innovación Climática Juvenil. De la Cooperativa Tramas y los grupos Scout Madre Teresa y San Francisco de Asís. Desarrollará acciones en la Ribera de Quilmes vinculadas al compostaje, la creación de un vivero de especies nativas y la implementación de bosques de bolsillo.

12. Eco Repelentes El Sol. Del Frente Sindical de Acción Climática, en el barrio El Sol de San Francisco Solano. Propone generar espacios verdes y promover la producción juvenil de repelentes ambientales contra el dengue.

13. UNQ Recicla. De la Universidad Nacional de Quilmes, en Bernal. Contempla la instalación de tres campanas para la separación diferenciada de residuos y cartelería informativa frente al campus universitario.

Con la puesta en marcha de estas 13 iniciativas, el Municipio de Quilmes continúa fortaleciendo sus políticas ambientales y promoviendo la participación de las juventudes, con proyectos que permitirán mejorar espacios públicos, recuperar materiales, ampliar la infraestructura verde y generar nuevas herramientas de prevención y educación ambiental en distintos barrios del distrito.