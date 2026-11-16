El Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano distinguió la obra por su aporte a la

crítica del colonialismo. La entrega de premios será el próximo jueves 19 de noviembre, a las 18:00

horas, en el Departamento de Folklore de la UNA.

El libro El ojo austral. De Guamán Poma de Ayala a Perón, una historia de la geocultura del

Sur de Nuestra América, centrada en Malvinas y la Antártida Suramericana (Editorial SB, 2024), de

Ariel Hartlich obtuvo el Premio Quetzal de la Palabra 2026, que el Foro del Pensamiento Nacional

Latinoamericano otorga a las obras publicadas entre 2024 y 2025 que representan un aporte

sustantivo al pensamiento de Nuestra América.

El jurado, integrado por quince especialistas de Argentina, Cuba, México, Perú, Colombia y

Costa Rica, destacó que se trata de "una obra de importante densidad y erudición, 'ciclópea', tal

como la califica Walter Mignolo, bien documentada y escrita. Se erige en un texto fundamental en

cuanto crítica al colonialismo, el cual es desmantelado desde múltiples y diversas aristas, como la

historia, el lenguaje y la imagen".

La obra, que cuenta con prólogo de Walter Mignolo, propone una perspectiva histórico-

semiótica que deconstruye el relato "nortearribista" —la mirada que ordena el mundo desde el

Norte— para recuperar y reivindicar la geocultura del Sur. Su recorrido articula la Chacana andina y

el pensamiento de Guamán Poma de Ayala con las problemáticas de Malvinas, la Antártida

Suramericana y la Tercera Posición del peronismo.

El acto de entrega

La entrega de premios se realizará el jueves 19 de noviembre, a las 18:00 horas en el

Departamento de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Av. Independencia

1682/1686, CABA. Con entrada libre y gratuita

En la misma ceremonia se entregarán las menciones especiales a Fiesta, imagen y

revelación. Hacia una teología latinoamericana de la imagen (Ediciones UAH, 2025), del chileno

Federico Aguirre Romero, y a El continente en la isla, la isla en el continente. República

Dominicana y las redes intelectuales latinoamericanas, 1880-1930 (Instituto Mora, 2024), de la

mexicana Isabel de León Olivares.

Por su parte, los Premios a la Trayectoria correspondieron al filósofo Mario Casalla y a la

periodista e investigadora Stella Calloni ("Maestros/as de la Liberación") y a la Red de Pensamiento

Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Red PLACTS ("Constructores de

Comunidad"). El Premio Quipus de América (Publicaciones en Serie) fue para la Revista de

Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales (ASOFIL, Argentina); con Menciones especiales a Ni

Calco Ni Copia (Universidad de Buenos Aires, Argentina) y Ucronías (CONUSUR, Argentina).

Sobre el autor

Ariel Hartlich, es doctor de la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencias Sociales y

Humanas, investigador, docente y autor entre otras obras del libro La comunidad imaginada por la

comunidad organizada (Biblos, 2019); al tiempo que El ojo austral recoge la tesis doctoral del autor.

En tanto, el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano es un ámbito donde confluyen

variados espacios de producción intelectual, académica, educativa y cultural. Se conformó en 2022

con el objetivo de aportar a la sistematización de pensamiento desde nuestras propias lentes;

mayor información sobre el Foro se puede consultar en la página:

https://forodelpnl.wixsite.com/foro-del-pensamiento