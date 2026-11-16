En el marco de los informes y pronósticos meteorológicos del fenómeno “El Niño” para los próximos meses, el sábado 28/11 a partir de las 12 hs, se realizará el 1° festival “Cultura Solidaria” en el Centro Cultural “Hagan Lío” de la organización Argentina Humana.

El evento, que tendrá lugar en la Av. Mitre y Castelli , cerca del centro quilmeño, se realizará en la calle y contará con numerosos artistas y bandas locales en vivo, percusión, una feria de emprendedores y un buffet popular.

La entrada es libre y gratuita, pero se están pidiendo donaciones para lxs posibles afectadxs con el temporal : ropa, calzado, elementos de higiene y de limpieza, sábanas, frazadas y alimentos no perecederos.

Se trata del primer festival solidario organizado por diferentes espacios culturales de la Ciudad: espacio cultural Polaridades, Casa de arte Doña Rosa, Centro Cultural Artenpie, Fundación Contempo, Hangar Cultural y Hagan Lío que será la sede donde se llevará a cabo.