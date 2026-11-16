Este miércoles 18 de noviembre, a las 20.30 hs., llega la Avellaneda Big Band al escenario del teatro municipal

La Avellaneda Big Band, bajo la dirección de Fernando Di Pace, presenta su espectáculo “Jazz en Movimiento”, un recorrido musical a cargo de una formación que reúne a músicos de distintas generaciones y trayectorias.

Nacida de la experiencia pedagógica del Ensamble de Jazz del Instituto Municipal de Música de Avellaneda, la banda propone un espacio de encuentro entre músicos experimentados y jóvenes intérpretes. Una formación donde el aprendizaje, el intercambio y el trabajo colectivo también se expresan a través de la música.

Entradas a la venta por $ 10.000, disponibles en la boletería del teatro, Sarmiento 109 y a través de Plateanet.

Para los vecinos y vecinas de Avellaneda sigue vigente un beneficio especial del 50% de descuento si poseen su Tasa por Servicios Generales al día, presentándose en boletería con su DNI y la última boleta paga de TSG con su comprobante de pago.