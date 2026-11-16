Se viene el verano y la Municipalidad de Berazategui lanza la temporada 2027 con la pre- inscripción a la Colonia Municipal de Verano, una propuesta gratuita impulsada por el intendente Carlos Balor.

Como cada año, es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, en el Complejo Municipal Los Privilegiados. Allí, vecinos y vecinas podrán disfrutar de actividades recreativas, deportivas y al aire libre, durante toda la temporada estival.

Para realizar la pre-inscripción, los grupos etarios deberán anotarse en forma online, ingresando a privilegiados.berazategui.gov.ar, a partir de las 10.00, respetando el siguiente cronograma:

-Hasta el jueves 19 de noviembre: personas mayores de 55 años en adelante, solo quedan lugares condicionales.

-Martes 24/11: adolescentes (12 a 16 años).

-Jueves 26/11: infantil (6 a 11 años).

-Viernes 27/11: personas con discapacidad (7 a 50 años).

Para inscribirse, se debe presentar el DNI (original) que acredite domicilio en Berazategui. Las personas con discapacidad deben exhibir, además, el Certificado Único de Discapacidad -CUD- (original y copia).

Si se confirma la pre-inscripción online, las personas registradas deberán acercarse al Complejo Municipal Los Privilegiados (calle 156 y 50, Plátanos) para corroborar sus datos (el día y horario asignados). De no presentarse, se perderá la vacante.