Más de cien jóvenes que juegan en River, Boca, Vélez y San Lorenzo egresaron de un programa que articula los estudios secundarios con las exigencias de la alta competencia

Para terminar con el problema de los chicos que deben elegir entre avanzar con una carrera deportiva profesional o seguir sus estudios secundarios, la Ciudad impulsó el programa Buenos Aires Deportistas de Alto Rendimiento (BA DAR) que los ayuda a completar la educación obligatoria.

Recibieron el título de Bachiller en Educación Física los primeros 108 egresados: son de deportes como fútbol (73 egresados), básquet (10), natación (8), vóley (5), futsal (4) y handball (2). También hay representantes de taekwondo, boxeo, karting, tenis y gimnasia artística. Entre ellos estuvieron presentes Bernardo Cechetto (Básquet Boca Juniors), Felipe García Berbel (Natación SAG Ballester) y Tiziana Olivetto Kosinski (Gimnasia artística en la Federación Bonaerense). También los futbolistas Gastón Bouhier, de la selección argentina Sub-17, y Máximo Atrio, que tiene 17 años y juega en la primera división de San Lorenzo.

River Plate, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Huracán, Platense, San Lorenzo, 3 de Febrero, Comunicaciones, Banco Provincia, Club Ciudad de Buenos Aires, SAG Ballester, ARGYM, Defensores de Belgrano, Dock Sud, Imperio Juniors, Caballito Junior, U.V.F. Nueva Pompeya, Deportivo Español y Argentinos Juniors participan del programa.

“Estamos muy orgullosos de este programa que permite que los jóvenes puedan sostener su pasión deportiva y también formarse porque terminar la escuela es muy importante. Queremos que sean exitosos, que es mucho más que solamente triunfar en el deporte”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la entrega de diplomas en el auditorio del Polo Educativo de Saavedra. Lo acompañaron la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Numerosos deportistas de élite argentinos tuvieron dificultades para avanzar normalmente con sus estudios debido a las exigencias del alto rendimiento, los entrenamientos rigurosos y las competencias internacionales, como el defensor campeón del mundo con la Selección argentina Cristian “Cuti” Romero, la ex tenista Gabriela Sabatini o el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, que terminó la secundaria cuando ya competía en la máxima categoría del automovilismo mundial.

BA DAR funciona en ocho colegios, cinco estatales y tres privados, y se articula con clubes y entidades deportivas donde los jóvenes desarrollan sus carreras, entrenan y participan en instancias de formación y competencia. El plan de aprendizaje es individual y tiene una carga de 20 horas semanales de actividad presencial distribuida en 4 áreas: Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Comunicación y Expresión, y Orientación.

“Me llena de orgullo estar acá con más de 100 deportistas que han terminado su escuela en más de 11 disciplinas deportivas. Esperamos seguir creciendo año a año para que la escuela nunca sea una mochila que les pesa y les cuesta llevar a los deportistas de alto rendimiento, porque la escuela es necesaria y les sirve y les da agilidad mental”, sostuvo Mercedes Miguel.

Los chicos cursaron en la Escuela de Educación Media 2 Distrito Escolar 14 Argentinos Juniors (La Paternal); la EEM 3 DE 4 República de La Boca (La Boca), la EEM 3 DE 10 Miguel Sánchez (Núñez), la EEM 6 DE 19 Héroes (Villa Soldati), la EEM 7 DE 5 Estación Buenos Aires (Parque Patricios), y los colegios privados de River Plate, Vélez Sarsfield (Liniers) y Esteban Echeverría (San Telmo).

“Desde la Secretaría de Deportes queremos acompañar a los jóvenes deportistas para que puedan desarrollar su talento sin resignar sus estudios, porque su formación integral es clave para construir su futuro, dentro y fuera de la cancha”, dijo Fabián “Chino” Turnes.