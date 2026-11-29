En el marco de la campaña electoral del Club Atlético Independiente, el candidato a presidente por la agrupación Gente de Independiente, Gastón Gaudio, junto al máximo ídolo de la institución, Ricardo Enrique Bochini, encabezarán un encuentro abierto con socios e hinchas en la ciudad de Quilmes.

La cita tendrá lugar mañana, lunes 30 de noviembre, a las 19 horas en Pertutti Quilmes (Colón 202).

Durante la jornada, Gaudio y Bochini —quien integra el proyecto como asesor futbolístico— compartirán los principales ejes de su propuesta deportiva e institucional para devolver al Rojo a los primeros planos, respondiendo consultas y escuchando las inquietudes de la masa societaria de la zona sur.

Asimismo, se invita especialmente a todos los socios y socias a participar activamente de la vida política del club y a acercarse a votar en los comicios del próximo domingo 13 de diciembre, reafirmando el compromiso con el futuro de Independiente.