El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó el acto en conmemoración al 40° aniversario del emplazamiento del avión F-86-F Sabre en homenaje a los Héroes de Malvinas, en la plazoleta ubicada en la intersección de la avenida Remedios de Escalada de San Martín y Concejal H. Noya, en Gerli, junto a miembros de la comunidad.

“Este no es un homenaje más, sino que es algo que atraviesa a todos nuestros hechos de gestión, porque la causa Malvinas también habla de nuestra identidad, de lo que somos como argentinos y como lanusenses. Les quiero agradecer a cada uno de los veteranos, a las instituciones y a todos los que están hoy acá, porque tienen una vocación particular y especial por nuestra ciudad, quieren a nuestra querida Lanús. Es el amor por nuestra ciudad, por esta historia que nos une y que nos ayuda a construir un futuro mejor para todos”, resaltó Álvarez.

Tras ello, el Jefe comunal descubrió una placa en alusión a esta fecha. En referencia al avión, el mismo fue inaugurado en el lugar el 23 de noviembre de 1986 por iniciativa de integrantes del Rotary Club de Gerli, quienes impulsaron la creación del monumento para rendir homenaje a los héroes de la Patria. A 40 años de su colocación, continúa afirmándose como un símbolo de memoria, coraje y reconocimiento a quienes combatieron en defensa de la soberanía argentina.

También participaron de la actividad: el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Lanús, Alfredo Avalos; el presidente del Centro de Excombatientes en Malvinas, Carlos Cualina; y la presidenta del Rotary Club de Valentín Alsina, Adriana Lantaño; entre otros.