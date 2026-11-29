En un Encuentro profundamente político y con el trabajo como bandera, el Polo Social y Productiv0 Pedro Coria abrió la nueva sede —el Espacio Jauretche de la Regional Sur en Cruce Varela— en el marco del Primer Encuentro de Producción para el Trabajo del Polo Social y Productivo, reafirmando con hechos "que este es el camino y que la salida es con organización, producción y dignidad"·.

"Queremos destacar y agradecer especialmente el acompañamiento de la dirigencia política local: a Cristian Rodríguez y Matias Schneberger, quienes se hicieron presentes en representación del intendente @andreswatsonok Su presencia reafirma el compromiso de articular la gestión municipal con la organización comunitaria para seguir fortaleciendo el distrito", dijo Facundo Coria.

Del mismo modo, "agradecemos profundamente el acompañamiento de la compañera Diputada @mayrasolmendoza , que a través de la presencia de grandes compañeros;Sebastián García y Ramón Arce. Que Quilmes diga presente hoy en Florencio Varela demuestra que la construcción no entiende de límites geográficos, sino de una mirada común que es la de fortalecer una Regional Sur unida, solidaria y organizada para defender a nuestro pueblo".

Facundo Coria agradeció tambièn "a cada referente y presidente de cada cooperativa, emprendedor, asociación civil, iglesia, comedor, merendero, vecino y vecina que puso el cuerpo y el corazón para hacer esto posible. Seguimos construyendo unidad, trabajo y futuro en cada barrio",

Agradecimientos:

* Cristian Rodríguez — Secretario General de Gestión Pública,Florencio Varela

* @mati.schnee — Subsecretario de Gobierno,Florencio Varela

* @seba.garciaok — Secretario de Servicios Públicos—Quilmes

* @ramon.arce.5 — Concejal del bloque Unión por la Patria—Quilmes

* Eduardo Taborda — Comité

* @eduardo.sigal — Espacio Popular (Provincia de Buenos Aires)

• @pepelojo — Espacio Popular(Provincia de Buenos Aires)

* Fabio Gonzales— Dirigente nacional de UTEP

* @fabioromannitzlnader — Frente Grande Nacional

•Matías y Facundo — La Campora ,F Varela

@matiaskelrrot y @joseluisminaudo — Abogados

•Organizaciónes Locales hermanas