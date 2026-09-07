El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó el avance de las obras de pavimentación que se concretan sobre la calle Santiago Plaul desde Int. Manuel Quindimil hasta Gobernador Manuel Ocampo, en el barrio Villa de los Industriales de Lanús Oeste, que se enmarcan dentro del Plan de Pavimentación con el objetivo de mejorar la circulación peatonal y vehicular, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas.

“Con fondos exclusivamente municipales continuamos mejorando las calles de nuestra ciudad. En este caso, estas intervenciones se suman a las más de 80 que venimos ejecutando desde el inicio de la gestión en toda esta zona, tanto de bacheo de hormigón como de asfalto, sellado de juntas y cordón cuneta. De esta manera seguimos trabajando para construir la ciudad que nos merecemos”, detalló Álvarez.

Durante la recorrida, el Jefe comunal charló con vecinos y vecinas sobre la importancia de estas tareas, como así también precisó que en los alrededores se colocaron nuevas luminarias, cámaras de videovigilancia y se instalaron alarmas vecinales que están conectadas con el Centro de Monitoreo y se activan a través de la aplicación Lanús Segura, entre otras iniciativas.

En referencia a la pavimentación, ya se hicieron intervenciones similares sobre las avenidas Gral. José de San Martín, Int. Manuel Quindimil, Pdte. Rivadavia y las calles Callao, Canadá, Chaco, Cnel. Seguí, Dip. Pedrera, Enrique Fernández, Fray Julián Lagos, Gral. Ignacio Cortinas, Humberto Primo, La Rioja, Liniers, Manuel Ocampo, Mendoza, Santiago Plaul y Veracruz.

Cabe recordar que el Plan de Pavimentación 2024 – 2027 contempla la ejecución de obras de asfalto en 800 cuadras completas, al igual que 2.000 intervenciones de bacheo en los diversos barrios de la ciudad.

También participó de la actividad: el subsecretario de Hábitat, Julián Olivares.