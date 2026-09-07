El músico y compositor Pol Baccaro llega al escenario de Despertando Nos Bar Cultural para una noche de canciones y guitarra.

El show será el 1 de octubre a las 21 hs en Alvear 726, Quilmes.

Entradas anticipadas: $10.000

Reservas al 11.5488.2811

Una oportunidad para disfrutar del talento de Pol Baccaro en formato íntimo en el corazón de Quilmes.