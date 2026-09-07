Un espectáculo artístico que entrelaza música, relato e ilustración para reconstruir la vida, la amistad y el exilio de dos referentes de La Pampa perseguidos por la última dictadura cívico-militar. Se presentará con entrada a la gorra en Avellaneda y Temperley.

La propuesta recupera, desde la sensibilidad artística, fragmentos de la vida de dos referentes pampeanos atravesados por la persecución de la última dictadura cívico-militar en Argentina y que el terrorismo de Estado intentó silenciar.

Por un lado, Nelson Nicoletti, periodista, cooperativista y dirigente político. Al momento del golpe de Estado de 1976, dirigía el diario La Capital y presidía la cooperativa gráfica que lo editaba. Por el otro, Delfor Sombra, músico, cantor y compositor del folclore pampeano, que acababa de grabar junto al Dúo Sombrarena el disco Voces de la Patria Baya, una obra fundamental para la identidad musical de su provincia.

Ambos compartieron no solo convicciones, sino también una profunda amistad tejida en lo cotidiano y lo colectivo. La dictadura los arrancó de su tierra, forzándolos al exilio — tanto interno como externo — en una clara muestra de que La Pampa no estuvo ajena al plan represivo institucionalizado. Sin embargo, no logró quebrar sus lazos, sus ideales ni sus sueños.

Memoria de Lxs Nuestrxs propone compartir retazos de esas vidas: recuerdos familiares, comunitarios y colectivos que se entrelazan con las historias de tantos y tantas que sostuvieron y sostienen las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Una puesta que apela a la emoción y a la memoria colectiva para mantener viva la historia.

Ficha artística

El espectáculo es interpretado por Vero Be en voz, guitarra, percusión y arreglos, y Javi Avalis en textos, canciones, voz, guitarra y arreglos. El universo visual, escenografía, proyecciones, sonido e iluminación está a cargo de la artista Valeria Ruggieri.

Funciones en el sur del conurbano

El cronograma de funciones, con entrada a la gorra, es el siguiente:

Viernes 11 de septiembre, 21:00 hs. en el Espacio Cultural Sarandiarte, Salto 63, Avellaneda.

Sábado 12 de septiembre, 20:00 hs. en el Espacio Cultural Martina Chapanay, Triunvirato 808, Temperley Este.

Dos oportunidades para acercarse a una obra necesaria que transforma la memoria en canto, palabra e imagen.