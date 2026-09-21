La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participaron junto a miles de vecinos de la 59ª edición de los Fogones de Bernal, en lo que fue una multitudinaria y agradable tarde noche que acompañó el exitoso desarrollo del evento. En el lugar, dialogaron con los presentes y recorrieron los distintos espacios, como los stands de las instituciones, puestos de comida típica con precios populares, artesanías, juegos y espectáculos artísticos de diversos géneros, entre otras atracciones.

"Como cada año, compartimos con la comunidad de Bernal y con la de todo Quilmes los tradicionales fogones. Una fiesta popular que hace a la identidad bernalense, en la que vecinos, vecinas e instituciones reciben con amor y ganas de disfrutar colectivamente, ofreciendo lo mejor que tienen. Me llena de alegría, de esperanza y de impulso para redoblar esfuerzos, que se mantenga viva esta vocación que demuestran por seguir construyendo juntos una comunidad basada en el amor y el orgullo por nuestra ciudad y su gente. Sigamos adelante, con el corazón y unidas en el compromiso", señaló Mayra.

En este marco, Eva Mieri, expresó: "Celebramos la identidad bernalense que vemos a diario en cada institución, cada club, cada sociedad de fomento y cada centro de jubilados que abre sus puertas a la comunidad. Esa identidad también nos impulsa a seguir trabajando cerca de nuestra gente, para cuidar todo lo construido y hacer realidad lo que todavía soñamos para Bernal. Junto a cientos de vecinos y vecinas compartimos una noche llena de gastronomía local, música y encuentro.

Gracias a todas las familias que se acercaron a disfrutar y a cada persona que hizo posible esta celebración".

En esta edición, el lema de la jornada fue "Encuentro de Tradición y Fe", y fue organizada por los Bomberos Voluntarios de Bernal y la Comisión de Festejos de los Fogones, con el acompañamiento de la Municipalidad de Quilmes. Como es costumbre, los Fogones tuvieron lugar sobre la avenida Zapiola, entre Rawson y 26 de Julio, y en Belgrano, desde Zapiola hasta Lamadrid, hasta pasada la medianoche.

En este sentido, el público presente al igual que los encargados de los diferentes stands se mostraron felices por la concurrencia y el desarrollo de la noche. Tal es así que el jefe de los Bomberos Voluntarios de Bernal, Jorge Froio dijo: "Tuvimos una noche hermosa. Para nosotros es la fiesta de Bernal. Estamos muy felices de que puedan participar todas las instituciones de la localidad. Es un trabajo en conjunto con todos los organismos de la Municipalidad".

En tanto, la representante del Grupo Scout Exaltación de la Santa Cruz de Los Quilmes, Bianca Bogao Iuliano, contó: "Hace muchos meses que estábamos trabajando para este día. Es una fiesta muy linda y familiar. La esperamos todos los años porque nos gusta un montón participar". A su vez, Xiomara Morales, del stand Somos Venezolanos en Quilmes indicó: "Estamos muy felices por el recibimiento que tuvimos como venezolanos en este evento tan tradicional. Es muy importante el apoyo que tenemos del Municipio. Es muy lindo participar".

Mientras que, Juana Cabral, vecina de Bernal señaló: "He venido de muy chiquita y ahora veo que se sigue repitiendo eso. Está bueno poder reunirnos así, es tranquilo, sano y en familia". Y Yamila Buceta, otra bernalense, aseveró: "Está bueno, siempre es divertido venir. Se espera siempre la llegada de los Fogones. Es una tradición".