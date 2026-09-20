El gobernador Axel Kicillof cerró este sábado el encuentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda.

En su discurso, el gobernador reivindicó las administraciones peronistas y kirchneristas. “El pueblo argentino vivía mejor con Perón, con Néstor y con Cristina. Había más derechos”, afirmó. En ese punto, vinculó su postura con la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Por eso Cristina está injustamente presa: para intentar callarnos, disciplinarnos y condicionarnos”.

Kicillof sostuvo que el desafío inmediato es construir, además de una oposición al Gobierno, “una opción nacional, una salida, un lugar mejor adonde ir”.

“Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo, pero, sobre todo, que nos permita empezar una etapa distinta”, manifestó.