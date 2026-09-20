La Municipalidad de Berazategui realizó una reunión informativa con vecinos para brindar detalles sobre el proyecto de construcción del futuro Parque Público Kennedy Norte. Se trata de una iniciativa impulsada por el intendente Carlos Balor y llevada a cabo por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con financiamiento del Banco Mundial, que permitirá recuperar un predio de más de dos hectáreas. La presentación contó con la participación del director provincial de Gestión y Monitoreo de la Subsecretaría de Financiamiento Internacional -dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano-, Federico Cattaneo; y todo su equipo de trabajo.

El encuentro se desarrolló en el SUM de la Comunidad "Primero los Niños", donde se presentaron las características del proyecto y los plazos estimados para el inicio de la obra. La propuesta se llevará adelante en el espacio donde anteriormente se encontraban las viviendas de las familias que fueron relocalizadas en el Complejo Habitacional Kennedy Norte; y forma parte de las acciones destinadas a la recuperación urbana y ambiental de la zona.

Durante la jornada, la secretaria de Tierras y Hábitat municipal, Cecilia Roldán, destacó: "Gracias a nuestro intendente Carlos Balor y al gobernador Axel Kicillof, se va a llevar a cabo el proyecto del parque público. Esta acción se articula con la Municipalidad de Berazategui, gracias al accionar, en su momento, del Dr. Juan José Mussi. Ya está abierta la licitación; está en proceso de estudio y en breve seguramente tendremos alguna empresa adjudicada. Creemos que para fin de año iniciaremos las obras. Agradecemos a los vecinos y vecinas que se acercaron a interiorizarse acerca de este gran avance que es beneficioso para este barrio y para todo Berazategui, que seguirá creciendo con más obras".

Por su parte, Federico Cattaneo explicó que la intervención abarcará "una superficie de poco más de dos hectáreas y se desarrollará en un plazo de 150 días corridos". Y destacó: "Esto es parte de la continuidad del proyecto de la Municipalidad de Berazategui, de recuperar la margen y la cuenca del Arroyo Las Conchitas. Este fue un trabajo articulado con un gran impulso de nuestro Gobernador por recuperar estos espacios y seguir aportando a la obra pública".

De esta manera, el futuro Parque Público Kennedy Norte permitirá recuperar un espacio y mejorar el entorno urbano y ambiental del barrio, en el marco de las políticas de recuperación de espacios públicos y saneamiento de la cuenca del Arroyo Las Conchitas.

Estuvieron presentes, además, especialistas y técnicos del Gobierno de la Provincia, integrantes del Gabinete municipal y representantes de instituciones locales.