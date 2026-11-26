Este jueves la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dió media sanción al Régimen Integral para la prevención y el abordaje de los riesgos asociados a las apuestas en línea.

Este proyecto busca prevenir y abordar la ciberludopatía y los riesgos asociados a las apuestas. Para ello, propone que las plataformas de apuestas en línea realicen aportes económicos obligatorios destinados a financiar la salud mental, llevar adelante políticas de prevención y atención de la ciberludopatía, crear becas de alto rendimiento deportivo y fortalecer a los clubes de barrio, las sociedades de fomento y otras entidades de bien público. También restringe la publicidad, crea fiscalías especializadas para combatir las apuestas ilegales, establece mayores controles para impedir el acceso de menores de edad y limita el tiempo de permanencia en las plataformas.

Al referirse a esta problemática, el diputado provincial y presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, apuntó contra las empresas de apuestas y expresó: “La ludopatía es el mayor problema que tienen hoy los pibes y las pibas en la provincia de Buenos Aires y no sabemos ni los nombres de los titulares de las licenciatarias de apuestas. El 85% del negocio lo tienen empresas extranjeras que forman activos y se las llevan al exterior” .

Por su parte, la diputada Micaela Olivetto señaló: “La ciberludopatía es una adicción que se genera en muy corto tiempo, que no tiene una sustancia ni deja rastro, no exige poner el cuerpo y tiene la promesa de ganar plata. Para los pibes a los que les venden que el éxito es ser millonario rápidamente y sin trabajar, es una tormenta perfecta”

La iniciativa legislativa crea un Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía que estará destinado a financiar acciones de prevención, asistencia y tratamiento del juego compulsivo, problemático o patológico. Las empresas licenciatarias deberán aportar a este fondo un equivalente al 100% de lo que destinan a publicitar y promover la actividad. La distribución de este fondo será de un 30% al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el 70% restante corresponderá a los 135 municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

El proyecto también crea un Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo con parte del aporte del 3% sobre los premios. El 85% de este fondo estará destinado a fortalecer instituciones como clubes de barrio, centros culturales y sociedades de fomento y otras entidades de bien público. Con el otro 15% se crearán becas para el deporte de alto rendimiento.

Al respecto, Tignanelli destacó: “Con los recursos de las empresas de apuestas creamos un fondo para las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Esto va a permitir que cada institución de las inscriptas en la provincia reciba alrededor de cuatro millones de pesos por mes. Creemos que eso favorece las economías de cada una de nuestras comunidades”

En cuanto a medidas de control y protección, el proyecto de ley establece controles biométricos para verificar la identidad y mayoría de edad de la persona usuaria. Las cuentas serán únicas e intransferibles. La responsabilidad de que este control sea efectivo recaerá sobre las empresas y el acceso de al menos un menor de edad por fallas en el mismo se considerará una falta grave que podría implicar a la plataforma incluso perder la licencia. También se establecen límites de tiempo de permanencia en la plataforma. Las sesiones se cerrarán por 60 minutos al cumplirse 60 minutos de “juego” continuo. Luego, se habilitará por única vez en el día otra sesión de 60 minutos. Los usuarios también podrán pedir la autoexclusión, restricción horaria o un límite de depósitos. Además, deberá figurar en pantalla de forma visible el tiempo transcurrido y el dinero apostado.

Sobre las restricciones a la publicidad y promoción, no se permitirá publicidad en la vía pública ni dirigida a menores de 18 años. Quedará prohibido promocionar la actividad como un juego o usar en la publicidad símbolos que lo asocien a la recreación, lo lúdico o el entretenimiento. Además, todas las publicidades deberán incluir la leyenda obligatoria: “apostar no es un juego”. Tampoco se podrá presentar las apuestas como inversión, fuente de ingresos, solución económica o asociarlas con el éxito. Quedan prohibidos los bonos de bienvenida e incentivos.