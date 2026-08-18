La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires denegó el recurso extraordinario federal presentado por Repartos Ya S.A., empresa que opera bajo la plataforma Pedidos Ya, en el marco de la causa iniciada a partir de inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense sobre la situación laboral de repartidores.

La decisión de la Corte constituye un nuevo pronunciamiento favorable a la actuación del Ministerio de Trabajo provincial, que conduce Walter Correa, y mantiene sustancialmente vigente el criterio adoptado por la autoridad laboral respecto de 62 repartidores cuya prestación de servicios había sido reconocida por la empresa.