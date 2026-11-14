Después de un 2025 en que marcó un hito con 320 espacios participantes, hoy La Noche de los Museos se vuelve a superar con la convocatoria más grande de su historia: más de 350 sedes para que vecinos y turistas celebren el arte, la historia y el patrimonio de la Ciudad.

Museos, edificios emblemáticos y hasta rincones que habitualmente están cerrados al público abrirán sus puertas desde las 19 hasta la madrugada del domingo para ofrecer colecciones y exposiciones especiales.

El transporte público será gratuito con el Pase Libre digital, válido de 18 a 3 de la madrugada.

🤡 El Museo del Humor (MUJU!) estrena nueva casa. En pleno Casco Histórico, el museo abrirá su nueva sede en la histórica casa Altos de Elorriaga II (Alsina 417, Monserrat). El público podrá recorrer la muestra “Salú Caloi!” dedicada al inolvidable creador de Clemente junto a un recorrido por la historia del humor gráfico argentino. La apertura se completará con un ring de dibujantes, una jam de dibujo, talleres artísticos y música en vivo.

❗En Polo Circo (Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos), el reconocido artista francés Olivier Grossetête presentará por primera vez en Argentina una intervención que fusiona arquitectura y creación colectiva. Desde las 14 todos los interesados podrán participar de la construcción de una imponente estructura monumental de cartón. La experiencia continuará el domingo con las tareas de deconstrucción y reciclaje de las piezas.

🚨En la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1), la actividad “Cuerpo/Señal” transformará la fachada del edificio en una superficie interactiva de dibujo con proyecciones láser generadas por audio y las siluetas del público en tiempo real.

🎻En el Planetario, la Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará desde las 20.30 un concierto basado en las composiciones de John Williams para las películas de George Lucas y Steven Spielberg. La estrella de la jornada será “Una noche de otro mundo”, un espectáculo en el que imágenes del universo y paisajes de Buenos Aires se fusionarán en una experiencia para conectar el cosmos con la Ciudad.

📢En el Teatro Colón (Libertad 621), el público podrá recorrer algunos de los espacios más emblemáticos del teatro. La propuesta tendrá una duración aproximada de 15 minutos y contará con intervenciones artísticas. Además, a partir de las 3 de la madrugada, un DJ pasará electro ópera en el Salón Dorado.

🕺En el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) habrá presentaciones de bandas y proyectos de jazz, pop, funk y rock alternativo, acompañados de DJ sets en el Patio del Aljibe.

🎹En la Casa Carlos Gardel (Jean Jaures 735) se cantarán serenatas desde los balcones hacia el barrio del Abasto y conciertos de tangos tradicionales dedicados al Zorzal Criollo.

🖌️El taller MOA (Monumentos y Obras de Arte), en Adolfo Berro 3880, recibirá a los vecinos y turistas para que recorran el Patio de las Esculturas, donde descansan las obras que están en proceso de restauración. También se podrá visitar el archivo histórico, que conserva fichas técnicas, documentos, fotografías y planos de más de 2.400 monumentos.

🛥️El Riachuelo se sumará con una experiencia diferente: se harán paseos en lanchas iluminadas para redescubrir el espejo de agua y la icónica Vuelta de Rocha desde una nueva perspectiva. La navegación durará 15 minutos y el embarque es en el Muelle de Pedro de Mendoza 1900, frente a Caminito. Además, a las 21.30 y 22.30 se presentará la Comparsa Unión Boquense.

📚Para los amantes de la literatura, el Museo Moderno (Av. San Juan 350) será la sede de la 5ª edición de la Feria del libro de Humanidades y Ciencias Sociales (FLHU), de la que formarán parte más de 40 editoriales. La feria se desarrollará el sábado de 15 a 1, y el domingo de 13 a 19.

📸Y para quienes quieran disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas de la Ciudad, en la Torre Monumental (Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315) habrá subidas hasta el sexto piso cada 30 minutos para observar la Ciudad de noche en una oportunidad única.

Transporte gratuito

Para garantizar que nadie se pierda los recorridos entre los distintos puntos de la Ciudad, se desplegará un importante operativo de movilidad con alternativas totalmente gratuitas: es necesario descargar previamente el pase libre en https://festivalesba.org/ y deberá presentarse en formato PDF desde el celular o impreso.

🔹 Colectivos: entre las 18 y las 3 se podrá viajar gratis en las líneas: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 91, 92, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 151, 152, 158, 161, 164, 168, 169, 177, 178, 181 y 188.

🔹Subte y Premetro: serán gratuitos desde las 19 h. Además, habrá un servicio especial nocturno en las líneas B y D:

→ En la Línea B estarán abiertas las estaciones J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La última formación saldrá de Leandro N. Alem a las 2 h y de J. M. de Rosas a la 1.30 horas.

→ En la Línea D estarán habilitadas Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. La última formación partirá de Catedral a las 2 y de Congreso de Tucumán a la 1.30.

🔹eBus: el servicio será gratuito entre las 19 y las 3 y llegará hasta la Usina del Arte.

🔹Ecobici: entre las 19 y las 3 estará disponible el pase gratuito “La Noche de los Museos”, que permite realizar cuatro viajes de hasta 45 minutos cada uno. Cada persona podrá acceder al pase una sola vez.

➡️ Toda la información detallada en https://festivalesba.org/.