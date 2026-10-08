Lanús Gobierno sigue con las obras en diversos establecimientos educativos públicos del distrito, con el objetivo que las y los estudiantes puedan continuar con su formación académica en espacios de calidad y con las mejores condiciones.

En ese marco, actualmente se renueva la infraestructura en las Escuelas de Educación Primaria (E.E.P) N° 49, N° 37, N° 27 y en el Centro Educativo Municipal N° 13, entre otras instituciones, donde se desplegan trabajos de ampliación, restauración y refacción de sus instalaciones, como así también se llevan adelante tareas de pintura en interiores y fachadas.

Esta iniciativa forma parte de un compromiso que asumió el intendente Julián Álvarez al inicio de su mandato, con la finalidad de garantizar las escuelas dignas y seguras que se merecen cada uno de las alumnas y los alumnos de Lanús.