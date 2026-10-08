La Municipalidad de Berazategui y la Escuela Secundaria N° 7 “Ernesto Che Guevara” invitan a todos los vecinos y vecinas a acercarse a alentar a los corredores que participarán de la 22° edición de “La Carrera de Miguel”, una competencia que homenajea a Miguel Benancio Sánchez, atleta, militante y poeta berazateguense desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.

La carrera, declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante, se realizará este sábado 10 de octubre a partir de las 15.00, con largada y llegada en avenida Agote y calle 359, Ranelagh. El circuito recorrerá las avenidas Agote, Vergara, Eva Perón y Milazzo, con retornos en distintos puntos del trayecto.

La competencia contará con una prueba de 10 kilómetros y otra participativa de 4,3 kilómetros, con categorías generales para varones y mujeres, y modalidades orientadas a todas las capacidades. En las últimas ediciones participaron entre 500 y 600 corredores, en tanto que, este año, el evento cuenta con 3500 inscriptos.

“La Carrera de Miguel” es organizada por la Escuela Secundaria N° 7 “Ernesto Che Guevara” y, desde este año, forma parte de la agenda anual de eventos deportivos de la Municipalidad de Berazategui. A través de esta iniciativa del intendente Carlos Balor, la gestión municipal reafirma su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y convoca a toda la comunidad a acompañar esta jornada deportiva y de homenaje.