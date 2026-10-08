La plataforma ofrece más de 700 propuestas gratuitas de capacitación en oficios, tecnología, educación y otras áreas.

Durante 2026, más de 14 mil personas participaron de las opciones disponibles en Aprender Lomas, la plataforma digital del Municipio que reúne cursos, talleres y carreras para distintas edades e intereses.

Las alternativas abarcan oficios, tecnología, industria, ambiente y habilidades digitales, entre otros campos, con el objetivo de acercar herramientas para el desarrollo educativo y laboral de la comunidad.

La variedad de espacios permite que cada vecino y vecina pueda encontrar una alternativa cercana a sus intereses y necesidades. De esta forma, en los 14 Centros de Gestión del Municipio (CGM) se dictan cursos como Cosmetología, Panificados, Peluquería, Plomería, Domiciliaria, Barbería, Maquillaje y Economía para Emprendedores, entre otros.

También se puede acceder a las alternativas de las seis Escuelas Municipales de Formación Superior, con carreras y cursos de Cerámica, Actuación, Comedia Musical, Danzas, Artes Visuales y Audiovisual, además de actividades en instituciones locales, como clubes y centros de jubilados.

A estos espacios se suma el nuevo Centro de Formación Tecnológica de Banfield, equipado con un aula tecnológica y un aula maker para desarrollar propuestas de formación profesional, prácticas educativas y experiencias vinculadas a la innovación y las nuevas tecnologías.

Aprender Lomas reúne, además, cursos y trayectos de formación en oficios de los Institutos de Formación Profesional y Laboral de la Provincia de Buenos Aires, junto con cursos y carreras de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

Capacitarse en Lomas de Zamora permite a estudiantes, emprendedores y trabajadores incorporar conocimientos, perfeccionar habilidades y fortalecer sus proyectos sin alejarse de su comunidad. Así, el Municipio acompaña a quienes buscan crecer y desarrollar nuevas oportunidades para seguir estudiando, trabajando y emprendiendo en el distrito.

La oferta completa puede consultarse en aprender.lomasdezamora.gov.ar o en @aprender.lomas.