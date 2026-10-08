El Recoleta revive el mundo de Mafalda con una experiencia inmersiva; una multitud se reunirá en el centro porteño al ritmo del góspel y habrá un homenaje a lo mejor del rock nacional en la Usina. Además, llega la primera Feria del Libro Borgeano y se corre el Gran Fondo de Buenos Aires.

Mafalda y el mundo de Quino siguen en el CCR

Mafalda Inmersiva es una experiencia multisensorial de entretenimiento para todas las edades que invita a adentrarse en su universo, un mundo lúdico y de fantasía creado para revivir el mundo de su creador Quino. A lo largo de un recorrido de 60 minutos, los visitantes se encontrarán con escenografías y esculturas a escala real, proyecciones en 360° con sonido envolvente, pantallas interactivas y música original. Abre sus puertas durante octubre en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Las entradas se sacan en mafaldainmersiva.com

El góspel sale a la calle

La música góspel busca conectar las emociones, transmitir mensajes de esperanza e involucrar al público de manera participativa. Y este lunes de 12 a 20 sonará en el centro porteño con más de dos mil artistas en escena, en una jornada llena de coros, música y propuestas para toda la familia. El multitudinario encuentro se llama Experiencia Góspel y combina ritmos urbanos como hip-hop, reguetón, trap y dancehall con canciones de fe. Se hará en Diagonal Norte y San Martín.

El rock nacional se toca en versión sinfónica

La Banda Sinfónica de la Ciudad presentará un concierto dedicado a los himnos del rock nacional, con Ángela Navarro y Luis Alberto Ceravolo como artistas invitados. Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Fito Páez y León Gieco serán algunos de los homenajeados. Será este sábado a las 20 en la Usina del Arte (Caffarena 1).

Raros libros borgeanos en la Biblioteca Nacional

Se hará la primera Feria del Libro Borgeano en la sede histórica de la Biblioteca Nacional (México 564), donde el autor ejerció la dirección durante 18 años. El evento reúne libros de y sobre Borges, nuevos y usados, antiguos y raros, además de una selección de sus textos preferidos. Se hará el viernes y el sábado, de 14 a 20.

Las bicis copan el Parque Sarmiento

Llega la cuarta edición del Gran Fondo de Buenos Aires, la fiesta del ciclismo amateur argentino. Tendrá dos distancias, de 129K y 46K, y categorías competitivas para bicicletas de ruta, gravel, de montaña y modalidades de ciclismo adaptado. La largada es este domingo a las 6 en Parque Sarmiento (Av. Balbín 4750), donde también se hará la Expo Bici el viernes y el sábado. La inscripción para todas las actividades está disponible en granfondoargentina.com.

Música, libros y fiesta literaria en la Boca

La Biblioteca Joaquín V. González (Suárez 408) reabrirá sus puertas a la comunidad del barrio de La Boca y el sur porteño, tras una serie de obras de renovación integral. Será un día lleno de música, exposiciones, talleres y muchos libros. La Biblioteca retomará actividades de apoyo escolar y talleres, entre otras propuestas. La fiesta se hará este sábado, de 13 a 18.

Respeto y Diversidad en la Usina

El Salón Mayor de la Usina del Arte (Caffarena 1) celebrará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con una tarde de folklore, baile y música en vivo. Se presentará DJ Inca, habrá clases de folklore junto a Cynthia Fattori y Ricardo Baigorria y Etchart-Cardoso Dúo hará un recorrido musical por distintas regiones y tradiciones de la Argentina. Será el lunes, de 14.30 a 19.

Vuelve el policial a la semana del crimen

Semana Negra BA se desarrollará hasta el sábado con charlas, homenajes, talleres y presentaciones de libros para adentrarse en el universo criminal y la literatura policial. La Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261) reunirá escritores, periodistas e investigadores argentinos y extranjeros. Toda la programación se puede consultar en buenosaires.gob.ar/SemanaNegraBA

Crêpes y baguettes aterrizan en Plaza Francia

La Feria Francesa aterriza en Plaza Francia (Av. Del Libertador 1400) para un nuevo encuentro con lo mejor de la gastronomía gala: desde baguettes horneados y quesos aromáticos, hasta crêpe dulces y platos típicos. Habrá treinta stands, clases de cocina y música en vivo. Será el sábado y el domingo, de 11 a 18.30.

Fígaro para chicos en el Colón

El Teatro Colón (Cerrito 628) invita a los chicos a conocer la historia del barbero Fígaro, que, con ayuda de su amigo el Conde, intenta conquistar el amor de Rosina. El Instituto Superior de Arte y su Orquesta Académica presentan una adaptación de la icónica creación de Gioachino Rossini, en una versión libre de un acto. Habrá dos funciones. Las entradas se pueden adquirir en www.teatrocolon.org.ar

Más información en linda.gob.ar la plataforma para encontrar todas las propuestas de la Ciudad.