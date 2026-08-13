Topa se sube al escenario para celebrar el Día del Niño en La Floralis y llega una edición especial de Corrientes 24hs dedicada a Asterix

La fiesta de los chicos en la Floralis

Juegos, cine, shows en vivo, talleres y kermés son algunas de las muchísimas actividades que propone la Ciudad para celebrar el Día del Niño. En el escenario principal se presentarán Monster Buu Band y Anilú, y Topa será el encargado de cerrar la jornada con un gran show. También habrá un espacio con plaza blanda y descanso. Se hará este domingo, de 12 a 18, en la Plaza de las Naciones Unidas (Av. Figueroa Alcorta 2301). En caso de lluvia, la propuesta se reprograma al sábado 29: las presentaciones artísticas podrían modificarse.

Asterix, de festejo en el Obelisco

A 100 años del nacimiento de René Goscinny, guionista de universos inolvidables como Asterix, Lucky Luke y El pequeño Nicolás, la Ciudad celebra su legado con una noche especial en la calle Corrientes, entre Cerrito y Uruguay. Habrá un mapping sobre el Obelisco, proyecciones en pantalla gigante, actividades para toda la familia y promociones en restaurantes y en librerías para zambullirse en el humor de Goscinny. Será este sábado, de 20 a 2 de la mañana.

Llega la gran fiesta de las parrillas

El festival CARNE! se hará este fin de semana en el Hipódromo de Palermo (Av. Del Libertador y Av. Dorrego) con 35 stands que ofrecerán una increíble variedad de cortes y técnicas de cocción para deleitarse. Además, habrá picadas, cocina al disco, vinos, cervezas artesanales, helados y postres para completar la experiencia. Será el sábado y el domingo, de 12 a 20.

Día del Niño en Villa Urquiza

El Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) celebra el Día del Niño con un fin de semana lleno de propuestas: se presenta el espectáculo Cosas Chiquienormes, y se proyectará La chica más rara del mundo, de Mariano Cattaneo; además, Mundo Arlequín y Mecache Rock. La programación y las entradas están disponibles en cc25.org.

El universo Borges en el Planetario

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, el Planetario propone un encuentro para volver a leer su obra desde los temas que atraviesan también a la ciencia y al pensamiento contemporáneo, el infinito, el tiempo y el azar, en una conversación que une literatura, física, matemática y filosofía. Se hará en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) este sábado a las 18.

Sala de escape en la Usina

Tan Gurí, Vanessa Alanis y Pequeña Big Band se subirán al escenario de la Usina del Arte (Caffarena 1) este domingo, a las 16, 17 y 18, respectivamente, para celebrar con los chicos y las familias a pura música, juegos y diversión. También se harán talleres, visitas guiadas, sala de escape y muchas más propuestas.

La Ciudad vibra al ritmo del 2x4

Desde el miércoles 19, Buenos Aires se prepara para una nueva edición del Tango BA Festival y Mundial, el gran certamen de danza y música ciudadana que desplegará conciertos, milongas, clases y exhibiciones en distintos escenarios de todo el territorio porteño. Reunirá a más de dos mil artistas en una celebración que cruza tradición y nuevas generaciones. La noche inaugural será en la Usina del Arte (Caffarena 1) a las 20 y el 2x4 sonará en cada rincón de la Ciudad hasta que la competencia llegue a su desenlace en el Teatro Gran Rex, el 1 y 2 de septiembre. Más info en tangoba.org

Toda la programación se puede consultar en LINDA, la plataforma de eventos en la Ciudad: https://linda.buenosaires.gob.ar/