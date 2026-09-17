La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó esta mañana en el Centro Municipal de Arte, la entrega de subsidios a emprendedores locales. Los subsidios se otorgan en articulación con la Dirección de Economía Social de la Provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

En compañía de la directora provincial de Economía Social, Florencia Villar; la directora provincial de Procesos Autogestivos, Carolina Gusmerotti, y la secretaria de Desarrollo Social de Avellaneda, Paula Bonetti, la Jefa comunal agradeció “a la Provincia por el esfuerzo que realiza para entregar estos subsidios, que además vienen acompañados de cursos de capacitación”.

“Este país venía ordenado: casi no existía el término emprendedor”, comenzó diciendo la intendenta Sierra, y siguió: “Hoy por hoy ese mundo laboral que conocíamos desapareció, gracias a las políticas neoliberales que están aplicando”. “Este país venía ordenado: casi no existía el término emprendedor”, comenzó diciendo la intendenta Sierra, y siguió: “Hoy por hoy ese mundo laboral que conocíamos desapareció, gracias a las políticas neoliberales que están aplicando”.

En ese sentido, la Jefa comunal indicó que “la economía social y popular hoy nos está salvando. Por eso, tenemos que ofrecer los mejores productos y la mejor calidad. Así ganamos todos: ustedes y quien los compra”.

Magdalena Sierra indicó que “el Municipio de Avellaneda busca espacios de comercialización para que las y los emprendedores puedan ofrecer sus productos y además promueve las capacitaciones con certificado”.

“A muchos de ustedes los conozco y sé que no se elige ser emprendedor de la noche a la mañana. A veces es porque no te queda otra, porque te borraron del sistema”, expresó la Intendenta, al tiempo que resaltó: “La comunidad nos salva”.

Durante la ceremonia la jefa comunal dialogó con las y los emprendedores quienes contaron que la mayoría de los subsidios van a utilizarlos para la renovación de herramientas y comprar materia prima para capitalizar.

Junto al gobierno bonaerense, el municipio de Avellaneda sigue trabajando para generar políticas que fortalezcan la economía social y popular y mejore la calidad de vida de las y los ciudadanos.