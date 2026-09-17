El Municipio de Quilmes entre el 18 y el 27 de septiembre se llevará adelante la Semana de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que contará con en el distrito con distintas actividades entre las que se destaca la del miércoles 23, en la que se inaugurará la Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias "Amanda Allen". Cabe destacar que el domingo 27 se conmemora en Argentina el Día del Derecho a Jugar.

En este marco, el viernes 18, a las 14, estará la Jornada " Hablemos Posta, La Salud Mental también se Habla", una actividad organizada por la Mesa de Monte Matadero, que se desarrollará en el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos “Federico Kaski”, en Cevallos y Olavarría, de Quilmes. La misma es abierta para adolescentes y jóvenes, en lo que será una jornada para compartir y debatir la importancia de la salud mental mediante dinámicas lúdicas y participativas, desmitificar prejuicios, identificar herramientas de autocuidado y fortalecer las redes de apoyo.

Las jornadas y actividades continuarán el martes 22, desde las 10, con “Que Florezcan Derechos”, en Sargento Cabral y Chubut, en barrio Azul, organizada por la Mesa de Barrio Azul, donde se celebra la primavera, compartiendo una kermés para las infancias, adolescencias y familias del barrio.

Mientras que el miércoles 23, será la inauguración de la Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias "Amanda Allen", sita en O’Higgins 1748, de Quilmes Oeste, una obra fundamental para el cuidado y protección de las infancias y adolescencias quilmeñas. La Casa tiene el objetivo de brindar alojamiento transitorio, cuidado integral y acompañamiento especializado a niños, niñas y adolescentes que se encuentren atravesando situaciones de vulneración de derechos.

En tanto, el viernes 25, de 10 a 13, se realizará "Florecerán Juventudes", en la plaza Jalón Indios Kilmes, calle Florida entre Ricardo Rojas y Casares, en Ezpeleta, una jornada abierta para adolescentes, jóvenes y familias. Allí, se compartirán actividades artísticas, deportivas, juegos, charlas sobre ESI y mucho más. También se contará con Quilmes Cerca para que todos los vecinos y vecinas puedan realizar trámites, gestiones y consultas sobre acceso a derechos.

El domingo 27 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Derecho a Jugar, en recuerdo de la fecha de 1990 en que el país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la Ley Nacional Nº 23.849. El derecho de los niños y niñas al juego y a la recreación se encuentra establecido en la Convención sobre los derechos del Niño a través de su artículo 31, donde los Estados reconocen el derecho "del niño al descanso y al esparcimiento, al juego, a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes".

El juego se constituye como un lenguaje privilegiado para que las infancias exploren el mundo desde la curiosidad, la creatividad y el encuentro con otros. En tiempos de avance del individualismo, la inmediatez y la digitalidad, se apuesta a encuentros que promuevan el uso de la palabra, el arte y el juego, pero sobre todo al diálogo entre generaciones, donde familias, infancias y adolescencias puedan disfrutar y compartir.