El Municipio de Quilmes profundizó las herramientas destinadas a la protección y el acompañamiento de vecinos y vecinas que enfrentan dificultades vinculadas con deudas, créditos, tarjetas y otros servicios financieros, frente al marcado incremento de las consultas y reclamos vinculados con bancos, tarjetas de crédito y entidades financieras registrado en los últimos años.

Así la Comuna, a través de la Dirección de Defensa de Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial, responde a una problemática que adquirió una creciente relevancia y que impacta directamente sobre la economía cotidiana de las familias. Entre 2023 y el 2026, la Dirección registró 4.412 expedientes, de los cuales 1.192 corresponden a reclamos contra bancos, tarjetas y entidades financieras, lo que representa aproximadamente el 27% del total de las actuaciones.

Dentro de los reclamos vinculados con el sector financiero, 432 expedientes estuvieron relacionados con situaciones de endeudamiento y sobreendeudamiento, mientras que otros 440 correspondieron a desconocimientos de consumos. Ambas problemáticas concentran más del 73% de los expedientes iniciados contra bancos, tarjetas y financieras.

Ante esta realidad, el Municipio de Quilmes resolvió avanzar con una intervención activa, procurando que la actuación de Defensa del Consumidor no se limite únicamente a recibir la denuncia y convocar posteriormente a una audiencia de conciliación.

Ante situaciones de sobreendeudamiento, la Dirección dicta una medida previa que se notifica de inmediato a la empresa denunciada, garantizando la protección del consumidor desde el inicio del expediente, sin esperar a la instancia conciliatoria.

La acción parte de una premisa central: el vecino que atraviesa una situación de endeudamiento necesita información, protección y acompañamiento para comprender su situación y encontrar una salida posible. Por eso, se requiere a bancos, entidades financieras, tarjetas de crédito y demás proveedores que informen de manera completa cómo se originó y evolucionó la deuda, incluyendo capital, intereses y cargos aplicados, las sucesivas refinanciaciones y las condiciones consideradas al momento de otorgar nuevos créditos.

Al mismo tiempo, se pone especial atención en las modalidades de cobranza. La medida dispone que las empresas y los estudios encargados del recupero de deudas se abstengan de realizar acciones de hostigamiento, intimidación o presión indebida sobre los consumidores y sus familias.

El incumplimiento de estas medidas por parte de la empresa podrá dar lugar a sanciones y multas por parte de la autoridad administrativa.

Con esta intervención temprana, el Municipio busca evitar que durante la tramitación del expediente continúen o se profundicen situaciones que puedan afectar los derechos del consumidor. A su vez, se procura que cada vecino pueda ordenar y comprender la información sobre sus deudas, conocer con precisión qué conceptos le están cobrando y contar con mejores condiciones para alcanzar una solución razonable y sostenible.

La iniciativa fortalece el rol de Defensa del Consumidor como una herramienta concreta y cercana del Estado Municipal. Frente a situaciones de endeudamiento y conflictos con servicios financieros, el Municipio interviene desde el inicio para prevenir abusos, acompañar a los vecinos, exigir a las empresas el respeto de sus derechos y sancionar cuando corresponda.

Para más información y contactarse con la Defensa De Usuarios, Consumidores y Lealtad Comercial, ingresar a la página web de la Municipalidad de Quilmes en el link https://quilmes.gov.ar/servicios/defensa_al_consumidor.php o a través de la herramienta online Mi Quilmes Digital.