Se presenta con una obra escrita y dirigida por Javier Daulte, este viernes 18 en el teatro municipal de Avellaneda.

“El escritor de todas las cosas”, obra con dramaturgia y dirección de Javier Daulte, se presentará este viernes 18 de septiembre a las 20.30 hs., en el Teatro Roma de Avellaneda, con la actuación de Darío Grandinetti.

Desde el pasillo olvidado de un teatro, un hombre reconstruye su historia mientras escucha, a la distancia, una obra que él mismo escribió y que vuelve a representarse.

Un monólogo cargado de humor, lucidez y emoción, que refleja el paso del tiempo, la memoria y los vínculos familiares mientras se pregunta para qué escribimos y la responsabilidad que eso implica.

Entradas a la venta por $ 30.000, disponibles en la boletería del teatro, Sarmiento 109 y a través de Plateanet.

Los vecinos y vecinas de Avellaneda cuentan con un beneficio especial del 50% de descuento si poseen su Tasa por Servicios Generales al día, presentándose en boletería con su DNI y la última boleta paga de TSG con su comprobante de pago. De este modo, el gobierno municipal sigue acercándole a su comunidad las mejores propuestas teatrales y culturales, siempre a precios populares.