Lanús Gobierno comenzó con la construcción del primer Centro Municipal de Alto Rendimiento Deportivo y Kinesiológico de Lanús en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, con el objetivo de optimizar el entrenamiento de las y los deportistas lanusenses, como así también acompañar su mejoría física en caso de haber sufrido lesiones.

El proyecto contempla la obra de un sitio donde funcionará un centro kinésico orientado a la prevención y recuperación de lesiones, además de contar con consultorios de nutrición deportiva y de psicología del deporte. Al igual que habrá un gimnasio para trabajar el entrenamiento y la preparación física de las y los atletas, con equipamiento de fuerza y estabilidad.

Esta iniciativa forma parte de una decisión política del intendente Julián Álvarez para que, quienes realizan deporte en el distrito, cuenten con un lugar de primer nivel para potenciar sus habilidades, con las herramientas adecuadas y con profesionales capacitados.

Cabe recordar que se concretaron numerosas intervenciones en el Parque, como la reciente inauguración del Centro de Calistenia; la nueva cancha de arena y de césped sintético de fútbol once; las tres canchas de pádel; el nuevo Paseo Gastronómico; el Parque Ambiental; el Paseo Lineal Ferré y la senda aeróbica. Además de que se construyeron zonas de ejercicio, de descanso y se hicieron tareas de mejora lumínica para que el lugar esté más iluminado y seguro.

Estas acciones se suman al refuerzo diario del mantenimiento, la limpieza, el corte de pasto, la puesta en valor del mobiliario urbano y de las instalaciones deportivas, la actualización de la cartelería y la plantación de árboles y plantas.

Vale destacar que el Parque Central Las Colonias es el gran pulmón verde de la ciudad, que contempla el polígono delimitado por las calles Ramón Cabrero – Fray Mamerto Esquiú – 29 de Septiembre – Presbítero José Malabia – José Ingenieros – avenida Hipólito Yrigoyen y Oncativo.