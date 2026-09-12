Máximo Kirchner y la diputada provincial Mayra Mendoza mantuvieron hoy en Magdalena un encuentro con estudiantes de la ciudad en el marco de la jornada “¿Qué escuela queremos?”, donde debatieron sobre educación, salud mental y el impacto que genera en ellos la crisis económica que golpea fuertemente a las familias de dicha ciudad bonaerense.

El espacio de intercambio es impulsado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Mayra Mendoza. En esta oportunidad el encuentro se realizó en el Centro Cultural “La Casita de Olga”, y se abordaron cuestiones vinculadas a problemáticas fundamentales que afectan la convivencia y el bienestar de los estudiantes: Uso y posibilidades de apropiación de los dispositivos, Violencia Digital, Deep Fakes, Grooming, Bullying y Salud Mental.

“La conciencia de los chicos y chicas sobre lo que le pasa a los padres, debería ser también la propia conciencia que tenemos como padres y a veces no estamos tampoco a la altura de la circunstancia. Ver a los pibes y pibas expresar claramente y detectar cuáles son algunos de los problemas que atraviesan en sus vidas, a nivel familia, a nivel posibilidades. Y la incertidumbre sobre lo que viene y cómo esa incertidumbre que tienen los hace tener una peor calidad de vida”, señaló Máximo Kirchner.

“No puede ser que el debate público solo gire en torno las preocupaciones de los mercados y las grandes corporaciones. Las personas, el individuo, la parte más finita y débil no tienen ningún tipo de certezas y debemos dialogar sobre estas cuestiones. El contexto actual demanda que construyamos instancias en las cuales el sujeto sea el centro del debate, debemos poder construir opciones porque sin pibes y pibas, sin las familias argentinas no se puede diseñar un país”, remarcó.

El diputado nacional agregó: “lo que tenemos que aumentar es el nivel de compromiso con las cosas que le pasan a nuestra gente. No podemos tener una vida sin tristezas y sin frustraciones, lo sabemos, pero no puede ser que la frustración y la tristeza nos gobiernen y nos rijan. Hay que trabajar para que los días alegres, felices, sean un poquito más o unos cuantos más que los días tristes”.

Por su parte, Mayra afirmó que “vinimos con muchas ganas de escucharlos y escucharlas. Para nosotros es súper importante poder seguir defendiendo a las juventudes y a la escuela. Por eso nos interesa saber, ¿Qué escuela queremos? ¿Qué es lo que pretendemos de ese lugar que es vital y tan importante para nuestras vidas?. La intención que tenemos es poder pensar, a partir de lo que escuchemos, en nuevas leyes o en modificar leyes actuales”.

En este contexto, la diputada provincial e intendenta en uso de licencia dio detalles sobre la Ley Ema, que tiene media sanción de la Cámara Baja de la Legislatura Bonarense, y de la presentación del proyecto de ley de prevención del suicidio, también de su autoría, haciendo eje en políticas de contención social. “La ley no tiene que quedar en el texto, sino que debemos saber de qué se trata y hacerla valer. Lo importante que es pensar antes de hacer un click haciendo un comentario o enviando una foto o video. Todo esto no es un tema personal de Ema o una situación individual, es un tema político que nos atraviesa a todos en diferentes escalas, dijo Mayra, y agregó: “tenemos que hablar de la violencia digital y lo que es vivir mediante una pantalla, lo virtual aunque no sea real, termina afectando la realidad de las personas”.

En tanto, los alumnos y alumnas abordaron además distintos ejes para reflexionar de forma colectiva sobre la realidad educativa y sus demandas, como la infraestructura y cómo se podrían mejorar los espacios de aprendizaje y convivencia; las problemáticas que desafían a la escuela hoy, y las consecuencias de la digitalidad y cómo convivir con las nuevas tecnologías.

En la misma línea, también explicaron los distintos inconvenientes que surgen a partir del modelo económico actual, como el poco tiempo compartido en familia por el ritmo del día a día, problemas vinculados a la salud mental o la dificultad de encontrar una perspectiva alentadora de futuro, tanto a nivel académico como laboral.

En referencia a eso, Mayra manifestó que “lo que hoy estamos viviendo no es lo que nos merecemos, y no nos tenemos que acostumbrar a vivir de esta manera. A que los compañeros del club no vayan más a entrenar porque no tienen posibilidad de pagar el bondi o un botín, a no poder ver a nuestros padres. Tenemos que involucrarnos para que las cosas sean distintas y hay algo que ordena todo que es el trabajo, pero eso solo es posible si hay gobernantes que se comprometan con su pueblo y eso hoy no lo tenemos”.

Participaron del encuentro, además la la presidenta del Partido Justicialista de Magdalena, Mirna Gurina, alumnos y alumnas de las Escuelas de Educación Secundaria Nº 1, la Nº 7, la Nº8 y la Técnica Nº2, todas de Magdalena; el Anexo de la EES Nº1 de Arditi, zona rural y la Escuela Agraria de Bavio.