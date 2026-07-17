Lanús Gobierno otorgará nuevos turnos presenciales para que los vecinos y las vecinas del distrito puedan acceder al servicio de castración itinerante gratuito de mascotas durante el viernes 17 de julio, desde las 9 y hasta agotar cupos, en el Centro Recreativo Villa Diamante ubicado en San Vladimiro N° 5540, en Lanús Oeste.

Las y los lanusenses que deseen reservar un espacio deberán presentar su DNI para certificar residencia en el distrito, aunque no es necesario que ese día concurran con sus animales. Las castraciones se realizarán desde el lunes 20 al viernes 24 de julio y, en todos los casos, los animales serán evaluados previamente para chequear su estado de salud. Al respecto, no se autorizarán operaciones en braquicéfalos o sus mestizos bajo ningún concepto.

Las mascotas tendrán que cumplir con las siguientes condiciones físicas: peso en gatos y gatas desde 2 kilos y en perros y perras de 4 a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses a los ocho años, y en gatos y perros desde los ocho meses a los ocho años; animales en celo: pueden ser castrados (aunque será conveniente la evaluación de un profesional); hembras embarazadas: sólo durante los primeros 30 días de gestación; y post parto: dos meses después de la parición.