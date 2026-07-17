Una vez más destacaron el carruaje del reconocido tradicionalista quilmeño, Norberto "Gaucho" Llamas. En esta oportunidad fue justamente la Exposición Rural de Palermo quien lo hizo, al promocionar con uno de los carruajes de su propiedad la presentación especial de caballos Hackney atalajados, organizada por la Asociación Argentina Criadores de Hackney junto a la Sociedad Rural Argentina, y aprovecharon la ocasión.

Llamas fue multipremiado por sus carros, sus prendas y caballos en diversas exposiciones a lo largo del país, y es justamente en esta nueva Muestra de la Rural donde lo llevaron al afiche principal de la velada.

Y es justamentye este sábado 18 de julio que la Exposición Rural de Palermo será escenario de una presentación especial de caballos Hackney atalajados, organizada por la Asociación Argentina Criadores de Hackney junto a la Sociedad Rural Argentina. La exhibición se realizará a las 12:30 hs en la Pista Central del predio ferial de Palermo y busca destacar la tradición, elegancia y trabajo de esta raza equina en el tiro.

Según informaron desde la organización, la presentación se enmarca en la celebración por los 160 años de la SRA, fundada en 1866 bajo el lema "Cultivar el suelo es servir a la Patria".

Los Hackney, reconocidos por su alzada, brío y elegancia en el arrastre de carruajes, volverán a mostrarse ante el público en una demostración que combina historia y destreza.

Desde la Asociación señalaron que el objetivo es "mantener viva la historia" de la raza en el país, con el lema: Tradición, elegancia y pasión. Nuestra historia sigue en movimiento.

La actividad será abierta para todos los visitantes de La Rural de Palermo durante la jornada del sábado.