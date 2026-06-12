Estefanía Albasetti, concejal de LLA, nuevamente anduvo haciendo un verdadero escándalo para las redes sociales. Lejos de propuestas o normativas que puedan solucionarle la vida a los quilmeños, y cuando hay muchos comunicadores que parecen temerle, la legisladora libertaria volvió a dar la nota.

Mientras su marido, Alejandro Orellano, la filmaba, se fue de la última sesión del Concejo Deliberante de Quilmes a los gritos discutiendo por seguidores en Instagram con otra legisladora comunal. ... “Tenes cinco seguidores en Instagram”, fue la alta discusión política de Estefi.

El resto de los integrantes de su propio bloque de 5, incluso Ricardo Rij, el más 'albasetista' de la bancada, no sabían donde meterse...

VERGONZOSO!!!