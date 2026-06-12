El Comité de la UCR de Quilmes expresó su repudio y convocó a organizaciones ambientalistas ante un rumor de instalación en el partido de Brandsen donde manifiesta su preocupación por un "nuevo rumor de instalación de una termoeléctrica en Brandsen".

Según el texto oficial, la UCR Quilmes decidió "iniciar un repudio a esto" y llamó a las organizaciones ambientalistas a "estar en alerta por tamaña amenaza". El partido sostiene que el proyecto contaminaría la vida de los vecinos de Quilmes.

Hasta el momento no hay información oficial publicada por el Municipio de Brandsen, la Provincia de Buenos Aires ni la Secretaría de Energía de la Nación que confirme la existencia de un proyecto, expediente o audiencia pública vinculada a una central termoeléctrica en esa localidad.

Las centrales termoeléctricas requieren Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible OPDS para poder avanzar. Ese trámite incluye instancia de consulta pública.